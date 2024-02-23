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До України прибув лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
До України прибув лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер
Американську делегацію супроводжує посол США в Україні Бріджит Брінкс
фото: Чак Шумер/мережа Х

Демократ опублікував фото, зроблене у Львові

Лідер більшості в Сенаті США, демократ Чак Шумер прибув до України 23 лютого. Він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Про це Шумер повідомив у Twitter (X).

Демократ опублікував фото, зроблене у Львові. Американську делегацію супроводжує посол США в Україні Бріджит Брінкс.

«Я очолюю цю делегацію для зустрічі з президентом Зеленським, щоб показати українському народу, що Америка з ним, показати нашим союзникам по НАТО і Європі, що ми з ними, дізнатися про зброю, яка життєво необхідна Україні, і захистити нашу демократію і національну безпеку», – написав Шумер.

Нагадаємо, президент США Джо Байден погодився провести зустріч зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, щоб обговорити нове фінансування допомоги Україні.

Раніше повідомлялося, що Конгрес США повинен ухвалити законопроєкт про виділення допомоги Україні, інакше ситуація, яка відбувається в Авдіївці Донецької області може повторитися на інших ділянках фронту. 

Як відомо, законодавці обох палат Конгресу США обмірковують шляхи схвалення допомоги для України в Палаті представників, чий спікер Майк Джонсон відмовився ставити на голосування схвалений цього тижня в Сенаті пакет.

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Теги: Сенат США

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