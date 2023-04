На Мангеттені обвалилася багаторівнева парковка: є жертва (фото)

Сьогодні, унаслідок руйнації чотирирівневого паркувального майданчика у середмісті Нью-Йорка, загинула одна людина, ще п’ятеро травмувалися.

Про це повідомило Сіньхуа.

Our first responders rescued five of our fellow New Yorkers from the partial collapse of a parking garage on Ann Street between Nassau and William. They have been taken to the hospital. pic.twitter.com/KQ2p2t5kDJ