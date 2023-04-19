На Мангеттені обвалилася багаторівнева парковка: є жертва (фото)

Сьогодні, унаслідок руйнації чотирирівневого паркувального майданчика у середмісті Нью-Йорка, загинула одна людина, ще п’ятеро травмувалися.

Про це повідомило Сіньхуа.

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Our first responders rescued five of our fellow New Yorkers from the partial collapse of a parking garage on Ann Street between Nassau and William. They have been taken to the hospital. pic.twitter.com/KQ2p2t5kDJ — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) April 18, 2023

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Зазначається, що паркувальний майданчик знаходився у 800 метрах від нью-йоркської фондової біржі. Під час руйнації на ньому проводилися будівельні роботи.

Наразі на місці інциденту триває пошуково-рятувальна операція, але за попередніми даними під завалами більше людей немає.

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«Пожежний департамент Нью-Йорка наказав усім пожежникам покинути приміщення через нестабільність конструкції, натомість у будівлі було розгорнуто підрозділ роботів», – йдеться у матеріалі.

Розташований по сусідству із парковкою університет Пейс оголосив негайну евакуацію та скасував усі заняття.

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За словами очевидців, падіння будівлі було швидким та раптовим.