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На Мангеттені обвалилася багаторівнева парковка: є жертва (фото)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
На Мангеттені обвалилася багаторівнева парковка: є жертва (фото)
Наразі на місці інциденту триває пошуково-рятувальна операція
фото cbs

Сьогодні, унаслідок руйнації чотирирівневого паркувального майданчика у середмісті Нью-Йорка, загинула одна людина, ще п’ятеро травмувалися.
Про це повідомило Сіньхуа.

Зазначається, що паркувальний майданчик знаходився у 800 метрах від нью-йоркської фондової біржі. Під час руйнації на ньому проводилися будівельні роботи.

Наразі на місці інциденту триває пошуково-рятувальна операція, але за попередніми даними під завалами більше людей немає.

7 фото
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«Пожежний департамент Нью-Йорка наказав усім пожежникам покинути приміщення через нестабільність конструкції, натомість у будівлі було розгорнуто підрозділ роботів», –  йдеться у матеріалі.

Розташований по сусідству із парковкою університет Пейс оголосив негайну евакуацію та скасував усі заняття.

За словами очевидців, падіння будівлі було швидким та раптовим.

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Теги: США катастрофа

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