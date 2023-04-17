РФ блокує «Зернову ініціативу», у Тернополі заборонили УПЦ МП користуватись землею. Головне за 17 квітня

Росія намагається втручатися у діяльність українських портів та диктувати свою політику всьому світу, тож міжнародна спільнота має втрутитися і забезпечити вільне судноплавство

У Тернополі міськрада заборонила УПЦ МП користуватися земельною ділянкою, «вагнерівці» зізналися у звірствах в Україні, Росія блокує «Зернову ініціативу» та використовує їжу як зброю. Ці та інші події 17 квітня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

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Росія блокує «Зернову ініціативу» та використовує їжу як зброю: Україна закликає партнерів втрутитися

Сьогодні, 17 квітня, російська сторона вдруге заблокувала інспекції суден в територіальних водах Туреччини. Таким чином вона намагається втручатися у діяльність українських портів та диктувати свою політику всьому світу, тож міжнародна спільнота має втрутитися і забезпечити вільне судноплавство. Про це йдеться у заяві Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Розстріли дітей та страти полонених: «вагнерівці» зізналися у звірствах в Україні

Два колишніх ув’язнених, яких завербували у ПВК «Вагнер», розповіли моторошні подробиці розстрілу понад 20 українських дітей і підлітків, підриву ями з більш ніж 50 пораненими полоненими і так званими «500-ми» (ті, хто вирішив залишити війну та відмовився виконувати накази про вбивство українців), зачистки житлових будинків із вбивством усіх, включно з дітьми. Шокуюче розслідування опублікував проєкт «Гулагу-нет».

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Два генерали і «Вагнер». Хто з ким воює у Судані?

Ситуація в Судані, одній із найбільших африканських країн, стає все більш напруженою. Багатомісячна ворожнеча між двома тамтешніми найвпливовішими військовими лідерами: командувачем армії, генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом і генерал-лейтенантом Мохамедом Хамданом, командувачем Сил швидкого реагування, зрештою вилилася у сутички із застосуванням насильства.

«Маленькі помилки» агентства Reuters і велика українська трагедія

У провідних медіа Заходу навіть після року варварської агресії Росії часом зустрічається лексика, яка спотворює дійсність, вводить в оману багатомільйонну аудиторію та легалізує російську пропаганду в світовому інформаційному просторі.

У Тернополі міськрада заборонила УПЦ МП користуватися земельною ділянкою

Управлінню Тернопільської єпархії Української православної церкви московського патріархату заборонили користуватися земельною ділянкою на вулиці Коновальця, 1 в Тернополі. Рішення припинити право постійного користування цією землею прийняли сьогодні на позачерговій сесії міської ради. Про це повідомив на сесії в режимі онлайн міський голова Тернополя Сергій Надал.

Нагадаємо,триває 418-а доба повномасштабної війни Росії проти України.Протягом доби противник завдав 34 авіаційних удари, здійснив 31 обстріл з реактивних систем залпового вогню. Є поранені серед цивільного населення. Російський агресор і надалі використовує тактику терору, ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник зазнає чималих втрат та зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби, на зазначених ділянках фронту, нашими захисниками відбито понад 50 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.