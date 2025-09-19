Головна Світ Політика
Білорусь висилає чеського дипломата у відповідь на рішення Праги

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Білорусь висилає чеського дипломата у відповідь на рішення Праги
МЗС Білорусі дало дипломату 72 годин, аби покинути територію країни
фото з відкритих джерел

У вересні Чеська Республіка оголосила білоруського дипломата, який працював на розвідувальні спецслужби, персоною нон грата

Міністерство закордонних справ Білорусі зобовʼязало чеського дипломата покинути країну. Це сталося після того, як Прага вирішила вислати білоруського представника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Сьогодні до Міністерства закордонних справ Білорусі був викликаний виконувач обов'язків глави дипломатичної місії Чехії в Білорусі Томаш Крил. Йому у відповідь було заявлено про оголошення персоною нон грата чеського дипломата (радника), який має протягом 72 годин покинути територію Білорусі», – сказав речник МЗС Білорусі Руслан Варан.

Зазначається, що цього місяця Чехія і Польща вислали білоруських дипломатів за шпигунство. Польща також заарештувала ще одну особу, яку вона звинуватила у шпигунстві на користь Білорусі.

Згодом Мінськ заявив, що теж висилає чеського дипломата, додавши, що це «результат багаторічної упередженості чеської влади щодо Білорусі». Крім того, білоруське МЗС викликало польського дипломата.

Нагадаємо, у вересні Чеська Республіка оголосила білоруського дипломата, який працював на розвідувальні спецслужби, персоною нон грата. «Цей випадок показує, що ми не повинні допускати зловживань Шенгенською угодою з ворожою метою. Агенти, які мають дипломатичні привілеї, не повинні мати повну свободу діяти по всій Європі. Я продовжуватиму домагатися запровадження відповідних обмежень на європейському рівні, насамперед щодо російських дипломатів», – заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

До слова, Генпрокуратура та Бюро кримінальної поліції Литви затримали групу осіб, підозрюваних в організації та скоєнні вибухів у різних країнах Європи. Координацією злочинів займалися люди, які мають зв'язки з російською військовою розвідкою.

Теги: Чехія Білорусь

