Bloomberg: Мелоні пішла на ескалацію та повний розрив із Трампом після саміту G7

Крок прем'єр-міністерки Італії Мелоні розглядають як перевірку теорії про те, що виклик Трампу може завоювати очки виборців

Дональд Трамп у певний момент мав суперечки з більшістю колег-лідерів «Великої сімки», але цього тижня прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні пішла на невидану для інших ескалацію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

На відміну від іспанського прем'єр-міністра Педро Санчеса, який заробляв політичний капітал на критиці Трампа, італійська лідерка раніше виділялася як одна з небагатьох європейських лідерів, які йому справді подобалися. Вона була відвертим консерватором, що невимушено говорила про MAGA, проте згодом перетворилася з політика-популіста на практичного діяча.

Минулого року Трамп неодноразово хвалив її зовнішність і запитував, чи вона не проти, щоб її називали красивою. Тоді як інші лідери заперечували проти такого ставлення до неї, Мелоні дозволила собі це пропустити. Саме тому її теперішнє рішення відповісти на його провокації власними випадами кардинально відрізняється від реакції більшості соратників.

За останні 24 години Мелоні, яку американський президент колись хвалив за те, що вона «штурмом захопила Європу», зробила три заяви, про які деякі союзники США могли думати лише таємно. Вона звинуватила Трампа в брехні та потуранні ворогам за одночасного протистояння власним друзям. Крім того, вона підколола його через наближення проміжних листопадових виборів, порадивши поглянути на власні опитування на тлі падіння популярності до нових мінімумів.

Цей розкіл стався спонтанно одразу після зустрічі G7, де лідери відклали свої застереження щодо мирної угоди, яку Трамп збирався підписати з Іраном. Трамп залишив саміт, назвавши групу, яку раніше критикував, «однією з найуспішніших». Дилема, чи варто заспокоювати Трампа, чи підігравати йому, тривалий час мучила союзників. Показовим став випадок із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, якого не запросили на зустріч у Франції через дискомфорт європейських столиць від його підлабузництва перед Білим домом. Раніше між Трампом і Мелоні вже виникала суперечка через її захист Папи Лева XIV на тлі його критичних заяв про війну в Ірані, але той конфлікт швидко вщух.

На саміті G7 інші лідери також демонстрували складні лінії поведінки. Французький президент Еммануель Макрон часто вступає у спаринги з Трампом, і той заявляв, що Макрон прагне публічності та незабаром залишить посаду. Оскільки для Макрона це останній термін, у політичному плані йому мало що втрачати. Попри це, лідери знову знайшли спільну мову: Трамп був у захваті від гостинності Макрона у Французьких Альпах та у Версалі, де й вирішив імпровізовано підписати меморандум про взаєморозуміння з Іраном, поки Макрон сидів поруч.

Британський лідер Кір Стармер, який бореться за політичне виживання, спочатку насолоджувався прихильністю Трампа та передав йому особисте запрошення від короля Карла III. Проте щойно Стармер почав ухилятися від відповіді щодо дозволу США використовувати британські авіабази для ударів по Ірану, Трамп відвернувся від нього, а обережність Стармера не додала йому підтримки вдома.

З огляду на непопулярність Трампа в Європі, лідери розуміють, що сприйняття його дій погано позначається на їхніх виборцях. Фрідріх Мерц від Німеччини намагався уникнути конфронтації. Після заяви перед студентами про те, що іранці принижують США, він спробував загладити провину на саміті й подарував Трампу футбольну футболку з написом «Ми в одній команді». Японка Санае Такаїчі три місяці тому була змушена чемно вислуховувати жарти Трампа про напад Японії на Перл-Харбор у 1941 році та його питання, чому вона не попередила про несподіванку. Канадець Марк Карні підійшов найближче до публічного виклику, але не став повністю загострювати стосунки з сусідом, зважаючи на те, що цього літа Канада разом із Мексикою та США приймає Чемпіонат світу з футболу.

З моменту повернення Трампа до Білого дому у 2025 році європейські політики діяли виходячи з припущення, що публічна конфронтація є програшною. 49-річна Мелоні, яка жартувала про приїзд на G7 після відмови від куріння та в краватці, стала першою, хто перевірив протилежну теорію. Наступного року на неї чекають вибори, і статус «маріонетки Трампа в Європі» є поганим варіантом для її бренду, що підтверджують дослідники з Університету Луїсса в Римі.

У відповідь на тиради американського лідера Міністерство закордонних справ Італії скасувало американо-італійський бізнес-форум у Маямі, де мав бути присутній держсекретар Марко Рубіо. Цей захід мав стати майданчиком для підписання Італією очолюваної США ініціативи щодо критично важливих корисних копалин Pax Silica. Наразі терміни підписання угоди невідомі, і Мелоні з цим згодна. Близький друг Трампа та посланник з питань глобального партнерства Паоло Дзамполлі підтвердив, що ця лінія Риму свідчить про повний розрив відносин.

Раніше президент США Дональд Трамп поглибив протистояння з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні, повторно заявивши, що вона наполегливо просила зробити з ним спільне фото на нещодавньому саміті G7 у Франції.

У своїх соціальних мережах американський лідер стверджував, що популярність керівниці Італії стрімко падає через її відмову підтримати Сполучені Штати у протистоянні з Іраном. Раніше в інтерв'ю телеканалу La7 він також зазначав, що погодився на знімок лише з жалості до колеги, яка нібито благала його про це. На додачу, у розмові з NBC News Трамп дорікнув Мелоні та іншим членам НАТО за відсутність солідарності під час кризи довкола Ормузької протоки.