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Боррель розповів, як збільшити поставки боєприпасів Україні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Боррель розповів, як збільшити поставки боєприпасів Україні
Жозеп Боррель
фото: Reuters

За словами представника ЄС, європейська промисловість здатна виробляти більше боєприпасів

Припинення постачання Європейським Союзом озброєння іншим країнам є найефективнішим способом збільшити постачання боєприпасів в Україну. Про це заявив високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель на пресконференції з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським.

На думку представника Євросоюзу, європейська промисловість здатна виробляти більше боєприпасів, але проблема полягає в тому, що частина продукції експортується до інших країн.

«Найкращий спосіб продати або пожертвувати більше боєприпасів Україні – це спробувати сказати іншим: «Будь ласка, зачекайте, ви не на війні. Ви можете зачекати кілька місяців і перенаправити цю продукцію в Україну». Це політичне рішення, яке мають ухвалити країни-члени ЄС», – сказав Жозеп Боррель.

Він додав, що намагався донести цю думку колегам-міністрам цими днями і запропонував припинити такий експорт. Проте таке рішення можуть ухвалити лише держави-члени ЄС.

Нагадаємо, високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель під час візиту до Польщі підтвердив, що далі вирушає до України.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз зберігає позицію щодо підтримки України у боротьбі за свободу й незалежність та вже найближчими днями, імовірно, зможе створити фонд допомоги Україні в рамках Європейського фонду миру.

Нагадаємо, усі 27 лідерів країн-членів ЄС домовилися про додатковий пакет підтримки України обсягом 50 млрд євро в межах бюджету ЄС.

Пропозиції Єврокомісії передбачають створення так званого Українського фонду в обсязі 50 млрд євро на наступні чотири роки, які забезпечать сталу підтримку для України зараз, а також у перспективі, під час повоєнного відновлення країни. 

До слова, до березня 2024 року Україна отримає половину від обіцяного Європейським Союзом мільйона артилерійських снарядів. 

Читайте також: Лідери ЄС схвалили допомогу Україні на 50 млрд євро: деталі історичного рішення
Теги: озброєння промисловість експорт

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