Автор фрази про русскій воєнний корабль: Загалом я нематюклива людина

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Сержант Грибов: «Після перемоги я звернуся до всіх українців з тим, що ми забуваємо цю фразу»

Автор легендарної фрази про русскій воєнний корабль, морський піхотинець Роман Грибов зауважив, що нечасто вживає матюки. Про це він розповів в інтерв'ю «Главкому».

«Ви ще не знаєте, як це вдарило по моїй кармі (сміється). Хоч бери та їдь до баб-шептух. Багато батьків школярів мене проклинають, мабуть, за те, що я «легалізував» матюки. Загалом же я нематюклива людина, то так просто вийшло в той момент на Зміїному», – зазначив військовий.

Морський піхотинець пообіцяв, що після перемоги, коли настане мирний час, він звернеться до всіх українців із закликом забути цю фразу і більше її не вживати.

Роман Грибов розповів, що в мирному житті планує відкрити в Черкасах ветеранський хаб для допомоги ветеранам. За його словами, у цьому хабі будуть надаватися соціальний супровід, психологічна підтримка та допомога в працевлаштуванні. На перспективу він також має намір створити реабілітаційний центр.

«Коли настане мир, повернеться величезна кількість військовослужбовців, велика частина з яких буде з контузіями та ПТСР. У мене самого були контузії, і я знаю, як воно. Коли бойові дії, ти начебто перебуваєш у «своєму» середовищі, «виїздиш» на адреналіні, а коли повертаєшся в тишу – тобі стає погано», – пояснив морський піхотинець.

Військовий впевнений, що держава не зможе впоратися з таким потоком ветеранів, які потребуватимуть допомоги, протезування, психологічної та соціальної підтримки: «Тому я хочу працювати в цьому напрямку, та водночас не залишаю думку про військову кар’єру. Для того, щоб бути офіцером, мені потрібна вища освіта. Тому я зараз заочно навчаюсь на юридичному факультеті в університеті ім. Богдана Хмельницького в Черкасах».

Грибов наголосив, що не хоче залежати, ані від політиків, ані від місцевих влад, стосовно ветеранського хабу:

«Із ветеранським хабом я не хочу ні від кого залежати – ні від політиків, ні від місцевих влад. Можливо, підпишу меморандум з адекватними американцями. Зараз в Україні почнуться якісь політичні руханки, але я не хочу, щоб мене смикали в політику».

Нагадаємо, що 24 лютого 2022 року до захисників острова Зміїний наблизилися російські військові кораблі: ракетний крейсер «Москва», фрегат «Адмірал Ессен» і патрульний корабель «Василь Биков». Гарнізону острова запропонували здатися. Однак українські прикордонники та морпіхи рішуче відмовилися, відповівши короткою, але знаковою фразою: «Російський корабель, йди на х*й!». У відповідь російські сили завдали масованого ракетно-артилерійського удару по гарнізону.

Згодом стало відомо, що військові, які протистояли російським окупантам на острові Зміїний, залишилися живими і потрапили до полону. А вже 6 березня 2022 року в мережі з’явилося фото автора фрази про «русскій воєнний корабль». Виявилося, що легендарного морського піхотинця звуть Роман Грибов, а родом він із Золотоноші, що на Черкащині. У кінці березня звільнений з російського полону військовий повернувся на батьківщину, в Черкаську область. Голова Черкаської ОВА вручив йому відзнаку «За заслуги перед Черкащиною».