Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Автор фрази про русскій воєнний корабль: Загалом я нематюклива людина

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Автор фрази про русскій воєнний корабль: Загалом я нематюклива людина
Грибова внесли до Книги рекордів України через те, що його афоризм згадувався за три роки лише в Національному телемарафоні 28 млн разів
фото: Роман Грибов/Facebook

Сержант Грибов: «Після перемоги я звернуся до всіх українців з тим, що ми забуваємо цю фразу»

Автор легендарної фрази про русскій воєнний корабль, морський піхотинець Роман Грибов зауважив, що нечасто вживає матюки. Про це він розповів в інтерв'ю «Главкому».

«Ви ще не знаєте, як це вдарило по моїй кармі (сміється). Хоч бери та їдь до баб-шептух. Багато батьків школярів мене проклинають, мабуть, за те, що я «легалізував» матюки. Загалом же я нематюклива людина, то так просто вийшло в той момент на Зміїному», – зазначив військовий.

Морський піхотинець пообіцяв, що після перемоги, коли настане мирний час, він звернеться до всіх українців із закликом забути цю фразу і більше її не вживати.

Роман Грибов розповів, що в мирному житті планує відкрити в Черкасах ветеранський хаб для допомоги ветеранам. За його словами, у цьому хабі будуть надаватися соціальний супровід, психологічна підтримка та допомога в працевлаштуванні. На перспективу він також має намір створити реабілітаційний центр.

«Коли настане мир, повернеться величезна кількість військовослужбовців, велика частина з яких буде з контузіями та ПТСР. У мене самого були контузії, і я знаю, як воно. Коли бойові дії, ти начебто перебуваєш у «своєму» середовищі, «виїздиш» на адреналіні, а коли повертаєшся в тишу – тобі стає погано», – пояснив морський піхотинець.

Військовий впевнений, що держава не зможе впоратися з таким потоком ветеранів, які потребуватимуть допомоги, протезування, психологічної та соціальної підтримки: «Тому я хочу працювати в цьому напрямку, та водночас не залишаю думку про військову кар’єру. Для того, щоб бути офіцером, мені потрібна вища освіта. Тому я зараз заочно навчаюсь на юридичному факультеті в університеті ім. Богдана Хмельницького в Черкасах».

Грибов наголосив, що не хоче залежати, ані від політиків, ані від місцевих влад, стосовно ветеранського хабу:

«Із ветеранським хабом я не хочу ні від кого залежати – ні від політиків, ні від місцевих влад. Можливо, підпишу меморандум з адекватними американцями. Зараз в Україні почнуться якісь політичні руханки, але я не хочу, щоб мене смикали в політику».

Нагадаємо, що 24 лютого 2022 року до захисників острова Зміїний наблизилися російські військові кораблі: ракетний крейсер «Москва», фрегат «Адмірал Ессен» і патрульний корабель «Василь Биков». Гарнізону острова запропонували здатися. Однак українські прикордонники та морпіхи рішуче відмовилися, відповівши короткою, але знаковою фразою: «Російський корабель, йди на х*й!». У відповідь російські сили завдали масованого ракетно-артилерійського удару по гарнізону.

Згодом стало відомо, що військові, які протистояли російським окупантам на острові Зміїний, залишилися живими і потрапили до полону. А вже 6 березня 2022 року в мережі з’явилося фото автора фрази про «русскій воєнний корабль». Виявилося, що легендарного морського піхотинця звуть Роман Грибов, а родом він із Золотоноші, що на Черкащині. У кінці березня звільнений з російського полону військовий повернувся на батьківщину, в Черкаську область. Голова Черкаської ОВА вручив йому відзнаку «За заслуги перед Черкащиною».

Читайте також:

Теги: Черкаси війна військові корабель Україна Черкащина морська піхота психологія Роман Грибов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Путін височить над Трампом, Трамп височить над усіма своїми конгресовими підлабузниками, а результатом є нищення Америки»
Трамп хоче догодити диктатору Путіну. Як далеко він готовий зайти?
24 лютого, 11:36
Українські військовослужбовці запевнили, що бої за місто продовжуються
Ворог у пастці. ЗСУ повідомили про ситуацію у Великій Новосілці на Донеччині
2 лютого, 16:21
Наслідки ворожої атаки на Одещину, 14 лютого 2025 р.
Росіяни масовано атакували дронами порт на Одещині (фото)
14 лютого, 10:42
Дрони шпигували за базою Бундесверу, де тренувалися українські бійці
Шпигунський скандал у Німеччині: невідомі дрони кружляли над базою, де тренувалися ЗСУ
9 лютого, 15:57
Міноборони: Проєкт «Контракт 18-24» відкриє для добровольців «нові можливості»
Міноборони пояснило, як добровольці віком до 25 років будуть отримувати 1 млн грн
11 лютого, 23:47
Глава України наголосив, що Путін не хоче закінчувати війну
Зеленський про завершення війни: Зброєю на полі бою не переможе жодна зі сторін
18 лютого, 18:53
Мінфін США включив Риболовлєва до так званого «кремлівського списку» – наближеного до президента РФ оточення
На перемовинах РФ і США засвітився олігарх, який купував у Трампа маєток. Що відомо про Риболовлєва
18 лютого, 19:34
Інформаційна агенція Reuters протягом трьох годин записувала вуличну онлайн-трансляцію з Майдану Незалежності в Києві
Правоохоронці припинили стрім агенції Reuters з центру Києва: деталі
18 лютого, 14:32
Завершиться форум «Україна. Рік 2025» пресконференцією президента України
У Києві стартував форум «Україна. Рік 2025», де виступить Зеленський: трансляція
23 лютого, 12:26

Суспільство

«Вдає офіцерку ґестапо»: як мережа відреагувала на інтерв'ю Емми Антонюк із військовополоненими РФ
«Вдає офіцерку ґестапо»: як мережа відреагувала на інтерв'ю Емми Антонюк із військовополоненими РФ
Автор фрази про русскій воєнний корабль: Загалом я нематюклива людина
Автор фрази про русскій воєнний корабль: Загалом я нематюклива людина
Доктор геологічних наук про вимоги Трампа: Відомості щодо всіх стратегічних мінералів в Україні засекречені
Доктор геологічних наук про вимоги Трампа: Відомості щодо всіх стратегічних мінералів в Україні засекречені
Колишня студентка звинуватила викладача ЛНУ в домаганнях: всі деталі скандалу
Колишня студентка звинуватила викладача ЛНУ в домаганнях: всі деталі скандалу
24 лютого 2022 року зустрів ворога у бою біля Горлівки. Згадаймо Василя Клекача
24 лютого 2022 року зустрів ворога у бою біля Горлівки. Згадаймо Василя Клекача
В Україні з’явилася нова шахрайська схема з QR-кодами
В Україні з’явилася нова шахрайська схема з QR-кодами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
174K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 лютого: ситуація на фронті
132K
Прощена неділя 2025: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
61K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 лютого 2025
40K
Доктор геологічних наук спростував інформацію ЗМІ і дав тверезу оцінку вартості корисних копалин України
7421
На тлі чуток про відключення в Україні компанія Starlink вийшла із заявою
7363
У Києві лунають вибухи та працює ППО

Новини

Збито понад сотню безпілотників, що атакували Україну – Повітряні Сили
Сьогодні, 09:14
26 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Буданов спрогнозував, що буде у разі повного захоплення України
Вчора, 06:42
25 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
24 лютого, 02:13
24 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
24 лютого, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua