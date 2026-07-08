США закриють небо над Україною? Заява Трампа
Трамп заявив про готовність США закрити небо над Україною
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть допомогти із закриттям повітряного простору над Україною, якщо в цьому виникне необхідність.
Як пише «Главком» з посиланням на пряму трансляцію переговорів, про це Трамп сказав час спілкування з журналістами після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО.
Журналісти запитали Трампа, чи готовий Вашингтон забезпечити закриття українського неба у разі нової російської агресії.
«Якщо буде необхідно. Але, сподіваюся, нам не доведеться турбуватися про це після того, як ми укладемо угоду», – відповів президент США.
Трамп також заявив, що Вашингтон готовий надати Україні гарантії безпеки, головною метою яких є захист життя людей.
Крім того, американський президент вкотре наголосив, що бачить прогрес у переговорах щодо завершення війни та переконаний, що і Україна, і Росія прагнуть досягти домовленостей.
Нагадаємо, 8 липня Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели переговори на полях саміту НАТО в Анкарі.
Сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони, постачання ракет до систем Patriot, можливість передачі Україні ліцензії на виробництво ракет для цих комплексів, розвиток спільного оборонного виробництва, а також дипломатичні кроки для завершення війни.
Після зустрічі Трамп заявив, що вірить у прагнення Зеленського до миру та відбудови України, а також висловив готовність розглянути нові формати військової підтримки Києва.
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