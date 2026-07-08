США закриють небо над Україною? Заява Трампа

Зеленський та Трамп на зустрічі під час саміту НАТО в Анкарі

Трамп заявив про готовність США закрити небо над Україною

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть допомогти із закриттям повітряного простору над Україною, якщо в цьому виникне необхідність.

Як пише «Главком» з посиланням на пряму трансляцію переговорів, про це Трамп сказав час спілкування з журналістами після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО.

Журналісти запитали Трампа, чи готовий Вашингтон забезпечити закриття українського неба у разі нової російської агресії.

«Якщо буде необхідно. Але, сподіваюся, нам не доведеться турбуватися про це після того, як ми укладемо угоду», – відповів президент США.

Трамп також заявив, що Вашингтон готовий надати Україні гарантії безпеки, головною метою яких є захист життя людей.

Крім того, американський президент вкотре наголосив, що бачить прогрес у переговорах щодо завершення війни та переконаний, що і Україна, і Росія прагнуть досягти домовленостей.

Нагадаємо, 8 липня Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели переговори на полях саміту НАТО в Анкарі.

Сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони, постачання ракет до систем Patriot, можливість передачі Україні ліцензії на виробництво ракет для цих комплексів, розвиток спільного оборонного виробництва, а також дипломатичні кроки для завершення війни.

Після зустрічі Трамп заявив, що вірить у прагнення Зеленського до миру та відбудови України, а також висловив готовність розглянути нові формати військової підтримки Києва.