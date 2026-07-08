Головна Світ Політика
search button user button menu button

США закриють небо над Україною? Заява Трампа

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
США закриють небо над Україною? Заява Трампа
Зеленський та Трамп на зустрічі під час саміту НАТО в Анкарі
фото: Getty Images

Трамп заявив про готовність США закрити небо над Україною

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть допомогти із закриттям повітряного простору над Україною, якщо в цьому виникне необхідність.

Як пише «Главком» з посиланням на пряму трансляцію переговорів, про це Трамп сказав час спілкування з журналістами після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО.

Журналісти запитали Трампа, чи готовий Вашингтон забезпечити закриття українського неба у разі нової російської агресії.

«Якщо буде необхідно. Але, сподіваюся, нам не доведеться турбуватися про це після того, як ми укладемо угоду», – відповів президент США.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram.

Трамп також заявив, що Вашингтон готовий надати Україні гарантії безпеки, головною метою яких є захист життя людей.

Крім того, американський президент вкотре наголосив, що бачить прогрес у переговорах щодо завершення війни та переконаний, що і Україна, і Росія прагнуть досягти домовленостей.

Нагадаємо, 8 липня Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели переговори на полях саміту НАТО в Анкарі.

Сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони, постачання ракет до систем Patriot, можливість передачі Україні ліцензії на виробництво ракет для цих комплексів, розвиток спільного оборонного виробництва, а також дипломатичні кроки для завершення війни.

Після зустрічі Трамп заявив, що вірить у прагнення Зеленського до миру та відбудови України, а також висловив готовність розглянути нові формати військової підтримки Києва.

Читайте також:

Теги: системи ППО переговори Володимир Зеленський Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський показав звіти, які потрапляють Путіну на стіл
Зеленський зробив два несподівані сигнали Путіну: що вони означають
15 червня, 15:32
Адміністрація Трампа не сумніваються у схваленні угоди зі сторони Ізраїлю
Білий дім впевнений, що Ізраїль підтримає угоду між США та Іраном
12 червня, 23:20
Макрон та Трамп під час зустрічі у Білому домі у лютому 2025 року
Трамп і Макрон зустрінуться у Версальському палаці після саміту G7
14 червня, 00:59
Засідання Європейської ради
Зеленський закликав лідерів Євросоюзу погодити відкриття наступних кластерів до кінця червня
19 червня, 11:22
Трамп пояснив, чому не хоче говорити про відповідальність Путіна
Журналісти поставили Трампу незручне запитання про Путіна
17 червня, 18:18
У Навроцького пояснили, чому Муссоліні та Шредера не позбавили польського ордена
Канцелярія Навроцького пояснила, чому орден Білого орла залишився у друга Путіна
22 червня, 09:43
Репутація Трампа в Європі погіршилася
Politico: Трамп став політичним обузою для європейських правих популістів
29 червня, 04:27
Ормузька протока на постійній основі може стати інструментом фінансового та політичного тиску Ірану
CNN: Оман надав США пропозицію щодо майбутнього Ормузької протоки
1 липня, 02:26
На полях саміту НАТО президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф підписали Drone Deal
Нідерланди стали восьмою країною-учасницею Drone Deal
Вчора, 19:42

Політика

Зеленський і Трамп прокоментували переговори в Анкарі
Зеленський і Трамп прокоментували переговори в Анкарі
США закриють небо над Україною? Заява Трампа
США закриють небо над Україною? Заява Трампа
Трамп відповів, чи приїде до України
Трамп відповів, чи приїде до України
Трамп заінтригував заявою про передачу Україні ліцензії на виробництво Patriot
Трамп заінтригував заявою про передачу Україні ліцензії на виробництво Patriot
Зеленський дотепно відповів Трампу, чому не поїде в Москву на переговори з Путіним (відео)
Зеленський дотепно відповів Трампу, чому не поїде в Москву на переговори з Путіним (відео)
Трамп і Рубіо оцінили українські удари по території Росії
Трамп і Рубіо оцінили українські удари по території Росії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
353K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 липня: ситуація на фронті
158K
Економіст розкрив парадокс: Розбомбивши НПЗ, Україна економить уряду РФ 200 млрд рублів на місяць
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 липня 2026
90K
Путін почав «їсти» своїх
76K
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
48K
Останній посол України в Москві пояснив, куди треба влучити ЗСУ, щоб росіяни справді злякалися війни

Новини

Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
Сьогодні, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
Вчора, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua