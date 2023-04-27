Чи був замах на Путіна? Кремль відреагував на публікації світових ЗМІ

У Кремлі заявили, що не знають про спроби вбити Путіна

«Рупор Кремля» Пєсков заявив, що у Кремлі, нібито, не знайомі з публікаціями про спробу замаху на Путіна

У Кремлі не знайомі з публікаціями, в яких повідомляється, що українські спецслужби нібито намагалися вчинити замах на президента Росії Володимира Путіна. Про це заявив прессекретар глави держави Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ

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«Зараз багато таких різних «жовтих вигадок». Це не привід із усім цим знайомитись», — заявив представник Кремля.

Нагадаємо, німецький таблоїд Bild пов'язує знайдений у Московській області безпілотник із спробою замаху на російського диктатора Володимира Путіна. «17 кілограмів вибухівки мали вбити Путіна», – такий заголовок опублікувало видання.

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Згідно з повідомленням, безпілотник UJ-22 вилетів із України в неділю вдень і впав у понеділок. Bild зазначає, що це найсучасніший український безпілотник з дальністю польоту до 800 км. Його призначенням був нещодавно збудований індустріальний парк під Москвою – за 500 км від України.

Російський аналітик та блогер Анатолій Несміян зазначив, що український безпілотник із вантажем у майже два десятки кілограмів вибухівки – поганий сигнал для російської знаті. Відстань до МКАД (Московська кільцева автомобільна дорога – Главком) від точки падіння – менше двох десятків кілометрів.

«Фактично це вже в межах Кремля чи будь-яких важливих об'єктів на території Москви та Підмосков'я. Наприклад, сановних вілл на відомих напрямках. Військового значення поки що ці напади не мають, тут важливіший психологічний аспект, але загалом, можна з упевненістю сказати, що існуючий район ПРО навколо Москви безсилий проти таких цілей малого розміру. Вони виявляються або в результаті збою в роботі або вже безпосередньо біля своєї мети», – йдеться в повідомленні. За словами Несміяна, це означає, що практично будь-який «російський бонза» тепер у межах досяжності.

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До цього про спробу замаху на Путіна західні ЗМІ повідомляли у вересні 2022 року. За інформацією видання Sun, під час проїзду кортежу російською столицею почувся гучний звук, після чого місце НП заволокло димом. У Кремлі цю інформацію також спростували.