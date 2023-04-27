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Чи був замах на Путіна? Кремль відреагував на публікації світових ЗМІ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Чи був замах на Путіна? Кремль відреагував на публікації світових ЗМІ
У Кремлі заявили, що не знають про спроби вбити Путіна
фото з відкритих джерел

«Рупор Кремля» Пєсков заявив, що у Кремлі, нібито, не знайомі з публікаціями про спробу замаху на Путіна

У Кремлі не знайомі з публікаціями, в яких повідомляється, що українські спецслужби нібито намагалися вчинити замах на президента Росії Володимира Путіна. Про це заявив прессекретар глави держави Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ

«Зараз багато таких різних «жовтих вигадок». Це не привід із усім цим знайомитись», — заявив представник Кремля.

Нагадаємо, німецький таблоїд Bild пов'язує знайдений у Московській області безпілотник із спробою замаху на російського диктатора Володимира Путіна. «17 кілограмів вибухівки мали вбити Путіна», – такий заголовок опублікувало видання.

Згідно з повідомленням, безпілотник UJ-22 вилетів із України в неділю вдень і впав у понеділок. Bild зазначає, що це найсучасніший український безпілотник з дальністю польоту до 800 км. Його призначенням був нещодавно збудований індустріальний парк під Москвою – за 500 км від України.

Російський аналітик та блогер Анатолій Несміян зазначив, що український безпілотник із вантажем у майже  два десятки кілограмів вибухівки – поганий сигнал для російської знаті. Відстань до МКАД (Московська кільцева автомобільна дорога – Главком) від точки падіння – менше двох десятків кілометрів. 

«Фактично це вже в межах Кремля чи будь-яких важливих об'єктів на території Москви та Підмосков'я. Наприклад, сановних вілл на відомих напрямках. Військового значення поки що ці напади не мають, тут важливіший психологічний аспект, але загалом, можна з упевненістю сказати, що існуючий район ПРО навколо Москви безсилий проти таких  цілей малого розміру. Вони виявляються або в результаті збою в роботі або вже безпосередньо біля своєї мети», – йдеться в повідомленні. За словами Несміяна, це означає, що практично будь-який «російський бонза» тепер у межах досяжності.

До цього про спробу замаху на Путіна західні ЗМІ повідомляли у вересні 2022 року. За інформацією видання Sun, під час проїзду кортежу російською столицею почувся гучний звук, після чого місце НП заволокло димом. У Кремлі цю інформацію також спростували.

Читайте також: Переполох у Москві: нові подробиці падіння українського дрона-камікадзе із вибухівкою

Теги: індустріальний парк безпілотник блогер Дмитро Пєсков

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