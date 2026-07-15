Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росія таки наважилася атакувати Польщу? Президент Литви розкрив дані розвідки

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Росія таки наважилася атакувати Польщу? Президент Литви розкрив дані розвідки
Литва заявила про сигнали щодо підготовки Росією провокацій
фото: АР

Литовський лідер заявив, що спецслужби отримали сигнали про можливу підготовку Росією провокацій проти Польщі або країн Балтії

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що литовська розвідка отримала інформацію про можливу підготовку Росією провокацій проти Польщі або країн Балтії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на LRT.

За словами глави держави, спецслужби не можуть назвати ані конкретного місця, ані часу можливих атак, однак мають інформацію про сам факт їхнього планування.

«Ми отримали такі сигнали від наших розвідувальних служб. Вони не вказують конкретного місця чи часу, оскільки це неможливо визначити. Ми можемо знати лише про сам факт планування або про його мету», – підтвердив Науседа в інтерв'ю BNS повідомлення іноземних ЗМІ про те, що Москва може готувати обмежені атаки на об'єкти критичної інфраструктури із застосуванням звичайних або інших засобів.

Президент Литви наголосив, що йдеться не про масштабну військову операцію, а про точкові кінетичні удари, які з великою ймовірністю можуть бути спрямовані проти критичної інфраструктури. За словами Науседи, такі дії можуть мати на меті перевірку готовності країн-членів НАТО до спільної відповіді та єдності Альянсу.

У зв'язку з отриманою інформацією Литва вже посилила охорону транспортної та енергетичної інфраструктури та готується до різних сценаріїв можливих атак. Особливу увагу приділяють об'єктам, від яких залежить стабільна робота енергосистеми країни, особливо після синхронізації литовської електромережі з енергосистемою континентальної Європи.

Нагадаємо, що президент Литви Гітанас Науседа попередив, що НАТО ризикує зіткнутися з внутрішнім розколом, якщо частина країн-членів не виконає мети Альянсу – витрачати на оборону 5% валового внутрішнього продукту. 

Читайте також:

Теги: Литва НАТО росія Польща

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Паливо відсутнє на АЗС на всіх трасах у зоні бойових дій
Паливна криза в Росії набирає обертів: російська армія ризикує залишитися без «гуманітарки»
13 липня, 13:33
Ліндсі Грем ніколи не був класичним законодавцем-дипломатом
Останній яструб Америки
13 липня, 10:10
Президент Польщі підбив підсумки переговорів із Зеленським
Помиритися не вдалося. Президент Польщі зробив відверту заяву про зустріч із Зеленським
9 липня, 06:16
Президент подякував Марку Рютте за особисту підтримку України
Саміт НАТО: Зеленський і Рютте домовилися посилити захист українського неба
7 липня, 17:39
«Кайрос» і 414-та бригада тепер відіграють ключову роль у далекобійних ударах СБС
Росію спалює таємний елітний батальйон Сил безпілотних систем – The Times
5 липня, 16:15
Трамп і Зеленський зідзвонились, Росія вдарила по будинку в Запоріжжі: головне за ніч 5 липня
Трамп і Зеленський зідзвонились, Росія вдарила по будинку в Запоріжжі: головне за ніч 5 липня
5 липня, 05:50
Росіяни тепер стоять в гігантських чергах на заправках
Російський економіст оцінив, як паливна криза вплине на путінську армію, і дав пораду ЗСУ
3 липня, 18:57
Одне із найстаріших хімічних підприємств Росії неодноразово опинялося під ударом безпілотників
Дрони вчетверте атакували завод «Азот» – ключове підприємство ВПК РФ
26 червня, 05:15
Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене
Уряд Литви пішов у відставку після дев'яти місяців роботи
24 червня, 11:55

Соціум

Росія таки наважилася атакувати Польщу? Президент Литви розкрив дані розвідки
Росія таки наважилася атакувати Польщу? Президент Литви розкрив дані розвідки
НПЗ у Башкортостані зупинив роботу – Reuters
НПЗ у Башкортостані зупинив роботу – Reuters
Росія привела ядерний флот у повну бойову готовність
Росія привела ядерний флот у повну бойову готовність
Росія залишила ключові військові об’єкти в Арктиці без захисту ППО
Росія залишила ключові військові об’єкти в Арктиці без захисту ППО
Влада Мюнхена заборонила наповнювати басейни та мити авто на вулицях
Влада Мюнхена заборонила наповнювати басейни та мити авто на вулицях
У Литві фіксуються колосальні черги біля комісаріатів
У Литві фіксуються колосальні черги біля комісаріатів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
355K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 липня: ситуація на фронті
173K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 липня 2026
95K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
92K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
54K
Оля Полякова виступила на засіданні слідчої комісії Верховної Ради

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua