Росія таки наважилася атакувати Польщу? Президент Литви розкрив дані розвідки

Литовський лідер заявив, що спецслужби отримали сигнали про можливу підготовку Росією провокацій проти Польщі або країн Балтії

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що литовська розвідка отримала інформацію про можливу підготовку Росією провокацій проти Польщі або країн Балтії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на LRT.

За словами глави держави, спецслужби не можуть назвати ані конкретного місця, ані часу можливих атак, однак мають інформацію про сам факт їхнього планування.

«Ми отримали такі сигнали від наших розвідувальних служб. Вони не вказують конкретного місця чи часу, оскільки це неможливо визначити. Ми можемо знати лише про сам факт планування або про його мету», – підтвердив Науседа в інтерв'ю BNS повідомлення іноземних ЗМІ про те, що Москва може готувати обмежені атаки на об'єкти критичної інфраструктури із застосуванням звичайних або інших засобів.

Президент Литви наголосив, що йдеться не про масштабну військову операцію, а про точкові кінетичні удари, які з великою ймовірністю можуть бути спрямовані проти критичної інфраструктури. За словами Науседи, такі дії можуть мати на меті перевірку готовності країн-членів НАТО до спільної відповіді та єдності Альянсу.

У зв'язку з отриманою інформацією Литва вже посилила охорону транспортної та енергетичної інфраструктури та готується до різних сценаріїв можливих атак. Особливу увагу приділяють об'єктам, від яких залежить стабільна робота енергосистеми країни, особливо після синхронізації литовської електромережі з енергосистемою континентальної Європи.

Нагадаємо, що президент Литви Гітанас Науседа попередив, що НАТО ризикує зіткнутися з внутрішнім розколом, якщо частина країн-членів не виконає мети Альянсу – витрачати на оборону 5% валового внутрішнього продукту.