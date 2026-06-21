Венс визначив головні пріоритети на переговорах з Іраном

Венс вирушив до Швейцарії на переговори з Іраном

Джей Ді Венс сподівається, що досягне прогресу в переговорах щодо поводження з ядерними матеріалами Ірану

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що його головними пріоритетами в переговорах з Іраном є встановлення структури переговорів, досягнення прогресу в ядерних питаннях і досягнення припинення вогню в Лівані. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

«У нас буде політичне керівництво на вищому рівні, а технічна команда, очевидно, залишатиметься на місцях», – сказав Венс перед від’їздом до Швейцарії.

Віцепрезидент заявив, що зможе залишитися у Швейцарії лише день-два, але сподівається, що досягне прогресу в переговорах щодо поводження з ядерними матеріалами Ірану.

Венс заявив, що одним із пріоритетів є досягнення прогресу у припиненні вогню в Лівані, який знову зазнав ракетного обстрілу з боку Ізраїлю. Венс сказав, що ситуація така, «яку нам просто доведеться постійно контролювати».

«Це дві важливі речі, на яких ми зосередимося. Я впевнений, що в іранців також будуть питання, які вони хотіли б обговорити», – сказав Венс.

Посол США Стів Віткофф та зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер вже перебувають у Швейцарії і та займаються технічними елементами переговорів.

Варто зазначити, що іранська делегація прибула до Цюриха, Швейцарія, для переговорів зі США. Переговори мають відбутися у швейцарському гірському курорті Бюргеншток. Делегацію очолює головний переговірник Ірану Мохаммад Багер Галібаф.

Один із іранських чиновників повідомив, що припинення конфлікту в Лівані є найважливішим пунктом порядку денного іранської делегації.

Як відомо, ситуація щодо судноплавства в Ормузькій протоці опинилася в стані невизначеності через суперечливі заяви сторін.

Військове керівництво Ірану оголосило про перекриття цього стратегічно важливого морського шляху. Свої дії Тегеран пояснив тим, що Вашингтон нібито порушив попередні мирні домовленості, оскільки не зміг зупинити бойові дії між Ізраїлем та підтримуваним Іраном угрупованням «Хезболла». Військово-морські сили Корпусу вартових Ісламської революції виступили з попередженням про небезпеку для будь-яких кораблів, які наближатимуться до протоки.

До слова, верховний лідер Ірану аятола Моджтаба Хаменеї у своїх перших публічних коментарях дистанціювався від нещодавно укладеної угоди зі Сполученими Штатами, яка надає Тегерану широкі економічні вигоди та відтерміновує переговори щодо ядерної програми.

У заяві Хаменеї наголосив, що санкціонував угоду виключно тому, що іранський президент Масуд Пезешкіан узяв на себе повну відповідальність за неї та пообіцяв захищати права громадян і «фронт опору» (угруповання «Хезболла»).