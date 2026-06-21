CNN: Трамп зриває делікатні переговори погрозами іранській делегації

Трамп заявив, що «знову дуже сильно вдарить по них (Ірану – «Главком»)», якщо вони не приборкають свою маріонетку «Хезболлу»

До погроз іранській делегації Дональд Трамп відправив віцепрезидента США Джей Ді Венса «почати з чистого аркуша та трансформувати наші відносини з народом Ірану»

Президент США Дональд Трамп розлютив іранців та практично зірвав делікатні переговори. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Його недипломатичні погрози в неділю відновити удари по Ірану пролунали одразу після того, як віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що Трамп відправив його з дипломатичною місією, щоб «почати з чистого аркуша та трансформувати наші відносини з народом Ірану».

За словами джерела, знайомого з переговорами у готелі Bürgenstock у Швейцарії, це був «поганий день для твітів», оскільки іранці, схоже, виходять з чотиристоронніх переговорів зі США та посередниками Пакистаном і Катаром.

Невдовзі після погроз Трампа голова їхньої делегації Мохаммед Галібаф написав на X : «Їм (США) краще ретельно стежити за своїми словами. Наші збройні сили готові відповісти їм по-іншому».

Тим не менш, пізніше іранське джерело повідомило CNN, що переговори між США та Іраном зайшли в глухий кут, але ще не завершені, після погроз президента США. Джерело додало, що тривають закулісні діалоги, спрямовані на повернення дипломатичних сторін.

Те, що й так було дипломатією з високими ставками, коли Іран заявив про закриття Ормузької протоки та вимагав від Трампа забезпечити припинення вогню в Лівані, швидко переросло в неявні погрози з обох сторін повернутися до війни.

Трамп заявив, що «знову дуже сильно вдарить по них (Ірану)», якщо вони не приборкають свою маріонетку «Хезболлу», яку він звинувачує в ескалації насильства в Лівані, і пригрозив іранським колегам Венса, що вони ніколи не повернуться додому до своєї «клятої країни», якщо не відкриють Ормузьку протоку.

Востаннє втручання Трампа зірвало переговори у квітні, коли він заявив, що Іран передасть свій високозбагачений уран США та ніколи не створить ядерної бомби. Іран заперечив його заяви, і повільні переговори втратили імпульс.

Тоді пакистанським посередникам врешті вдалося переконати іранців продовжувати переговори, і зараз вони повертаються до цього не вперше.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що його головними пріоритетами в переговорах з Іраном є встановлення структури діалогу, досягнення прогресу в ядерних питаннях і досягнення припинення вогню в Лівані.

«У нас буде політичне керівництво на вищому рівні, а технічна команда, очевидно, залишатиметься на місцях», – сказав Венс перед від’їздом до Швейцарії.

До слова, верховний лідер Ірану аятола Моджтаба Хаменеї у своїх перших публічних коментарях дистанціювався від нещодавно укладеної угоди зі Сполученими Штатами, яка надає Тегерану широкі економічні вигоди та відтерміновує переговори щодо ядерної програми.

У заяві Хаменеї наголосив, що санкціонував угоду виключно тому, що іранський президент Масуд Пезешкіан узяв на себе повну відповідальність за неї та пообіцяв захищати права громадян і «фронт опору» (угруповання «Хезболла»).