Джастін Трюдо та Кеті Перрі замилували мережу обіймами на червоній доріжці (фото)

Кеті Перрі зустрічається із Джастіном Трюдо з 2025 року

Американська співачка Кеті Перрі та колишній прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо вперше вийшли на червону доріжку кінофестивалю Трайбека у Нью-Йорку. Пара офіційно з'явилася на публіці, не приховуючи своїх почуттів. Про це розповідає «Главком» із посиланням на People.

Кеті Перрі та експрем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо відвідали прем’єру концертного фільму співачки Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris. Перед камерами закохані трималися поруч, сміялися, обіймалися та дивилися один на одного. Раніше Перрі та Трюдо неодноразово потрапляли в об'єктиви камер журналістів під час побачень, однак це був перший спільний вихід закоханих на червону доріжку.

Кеті Перрі та експрем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо фото: Іnstagram.com/katyperry

Видання Page Six повідомляло, що під час перегляду стрічки співачка та її обранець не відходили одне від одного. Мережею розлетілися спільні фото пари, найбільше увагу привернули погляди закоханих. Джастін Трюдо не випускав із обіймів кохану та не зводив з неї очей.

Джастін Трюдо не випускав Кеті Перрі з обіймів під час перегляду фільму фото: Page Six

Кеті Перрі та Канади Джастін Трюдо на прем'єрі фільму фото: Page Six

Після прем’єри фільму артистка не стримала емоцій, а згодом вийшла на сцену та розповіла про свою роботу, згадавши про своє нове кохання. «Я дуже закохана. Перед тим шоу в Парижі я зустріла кохання свого життя, і це дало мені відчуття стабільності. Інколи мені потрібно мати опору, і те, що я нарешті її знайшла, дає мені відчуття справжньої цілісності», – говорила Кеті Перрі.

На червоній доріжці Кеті Перрі з’явилася у довгій білій сукні з акуратними трояндами на грудях та талії. Образ зірки підкреслили ніжна зачіска із зібраним волоссям та прикраси. Джастін Трюдо прийшов на захід у класичному чорному костюмі із білою сорочкою.

Кеті Перрі та колишній прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо фото: Іnstagram.com/katyperry

Як відомо, Кеті Перрі та Джастін Трюдо почали з’являтися разом після розлучення співачки із відомим британським актором Орландо Блумом. У Перрі з Блумом є спільна донька Дейзі Дав.

Нагадаємо, торік пмериканська співачка Кеті Перрі та колишній прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вперше з'явилися разом на публіці, підтвердивши чутки про свій роман. Поява Перрі та Трюдо в паризькому кабаре стала їхнім першим офіційним спільним виходом. Після завершення програми вони попрямували до автомобіля, що очікував на них, де їх зустріли десятки фотографів та шанувальників. Свідки зазначили, що співачка та політик виглядали «щасливішими, ніж будь-коли».