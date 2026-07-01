NYT: Українські атаки на РФ підривають зусилля Путіна ізолювати суспільство від війни

Не дивлячись на удари по РФ, Путін продовжує всіх запевняти у непереможності російської армії

Путін стикається з посиленим тиском через атаки безпілотників на Москву

У вівторок, 30 червня, Росія зіткнулася з новою хвилею масштабного тиску, оскільки Україна здійснила чергову атаку безпілотників на Москву, продовживши кампанію з руйнування паливної інфраструктури РФ та ізоляції анексованого Криму. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Мер російської столиці Сергій Собянін повідомив, що сили ППО збили понад 60 дронів на підльоті до міста. Загалом, за заявою Міністерства оборони РФ, по всій країні (включаючи Москву та Крим) було нібито збито 419 БпЛА.

Ця атака відбулася на тлі жорсткої ситуації на фронті, де через зусилля безпілотників Росії важко досягати прогресу на сході України, хоча після складного травня окупаційні війська знову почали поступово просуватися в Донецькій області та посилили бомбардування українських опорних пунктів.

Попри це, здатність Києва запускати величезні рої БпЛА вглиб РФ підриває намагання Володимира Путіна ізолювати російське суспільство від війни. Президент України Володимир Зеленський назвав цю повітряну кампанію «довгостроковими санкціями», метою яких є тиск на Кремль задля припинення агресії. Він підкреслив, що черги автомобілів на заправках через удари по НПЗ та портах демонструють результативність цієї стратегії: «агресор не зможе продовжувати війну десь там».

Зі свого боку, Путін минулої неділі висловив непокору, заявивши, що атаки не відлякають РФ від її цілей – «остаточного звільнення Донбасу та Новоросії». Він визнав наявність певного дефіциту палива в країні, але назвав його «некритичним». Російський лідер також спробував применшити успіхи України, заявивши, що російські удари у відповідь глибоко в українському тилу є «набагато потужнішими та руйнівнішими».

Поточний наліт на Москву знову паралізував авіасполучення: «Росавіація» повідомила про вимушене тимчасове призупинення роботи трьох із чотирьох міжнародних аеропортів столиці через безпекові ризики. Це вже друга масштабна атака за останні два тижні – попередній удар 18 червня по великому підмосковному НПЗ призвів до поранення 17 осіб та закриття чотирьох аеропортів, після чого Міноборони РФ заявляло про збиття майже 1000 дронів по всій країні. Зеленський тоді зазначав, що це була відповідь на російський удар по Києво-Печерській лаврі в Києві.

Поки Кремль намагається приховати внутрішні наслідки війни, масштаби російського терору проти українців залишаються колосальними. Згідно з оприлюдненим у понеділок звітом Місії ООН з моніторингу прав людини, лише за шість місяців (період, що закінчився 31 травня) російські військові вбили 1272 мирних жителів та поранили ще 6871 особу на підконтрольних уряду територіях України.

Як відомо, 30 червня безпілотники, ймовірно, атакували центр космічного зв’язку «Дубна» в Московській області.

Зазначений об'єкт у місті Дубна – найбільший наземний комплекс супутникового зв'язку в Росії. Центр використовується для військового зв'язку, керування супутниковими ретрансляторами, які застосовуються Міноборони РФ для зв'язку, розвідки та координації військ.

Нагадаємо, 30 червня Московська область опинилася під масованим ударом БпЛА.

Також росіяни зафіксували на відео безпілотники над Тулою. Повідомлялося, що БпЛА були активні над усією областю та літали майже усі ніч. Наразі немає інформації про те, чи були влучання, але відомо, що Тула є одним із головних центрів військово-промислового комплексу Росії.