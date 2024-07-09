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Радбез ООН: Росія намагалася заблокувати Україні участь у засіданні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Радбез ООН: Росія намагалася заблокувати Україні участь у засіданні
Україна успішно подолала спробу РФ заблокувати її участь у засіданні Ради безпеки ООН
фото з відкритих джерел

Засідання Радбезу ООН допоможе в мобілізації підтримки України та в питанні відновлення «Охматдиту»

Російська Федерація, яка у липні почала своє головування у Раді Безпеки ООН, намагалася заблокувати участь України в засіданні щодо масованого ракетного удару 8 липня. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

«Коли ми запустили процес проведення цього засідання, то перше, що намагалася зробити РФ, – зловживаючи своїм правом головування, намагалася заблокувати участь України в засіданні у зв’язку з обстрілом України. Ця спроба говорить сама за себе. Ми її успішно подолали», – розповів Кулеба.

За словами Кулеби, засідання Радбезу ООН важливе тим, щоб «історія «Охматдиту» прозвучала дуже потужно в усьому світі». Крім того, уряди всіх країн почули позиції, які будуть висловлюватися на засіданні.

«Я не сумніваюся, що РФ буде сьогодні брехати й розповідати на Радбезі, що це не вони, як завжди. І цю брехню важливо теж світу почути, оскільки Україна має неспростовні докази того, що це була саме РФ», – зазначив міністр.

Кулеба також додав, що засідання Радбезу ООН допоможе в мобілізації підтримки України та в питанні відновлення «Охматдиту», і в інших питаннях, зокрема в контексті української формули миру.

Як повідомлялося, Україна ініціювала скликання надзвичайного засідання Ради безпеки ООН через російські удари по цивільній інфраструктурі, включно з дитячою лікарнею. Також Україна звернулась до МАГАТЕ із закликом скликати екстрене засідання через атаку Росії на «Охматдит» 8 липня.

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, Росія масовано обстріляла Україну. Армія РФ атакувала Київ ракетами. Внаслідок ракетного удару по місту зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит».

Тим часом російські пропагандистські канали поширюють фейкові новини про нібито успішні удари по військових об'єктах, зокрема по складу на київському заводі «Артем». Водночас Міністерство оборони РФ назвало публікації українських ЗМІ про обстріл дитячої лікарні у Києві «істерикою», заперечуючи свою причетність до акту тероризму.

Раніше СБУ завершила першочергові слідчі дії на місці ракетного удару по дитячій лікарні«Охматдит» у Києві, який стався 8 липня. В ході розслідування виявлено численні уламки, що підтверджують використання російської крилатої ракети Х-101.

До слова, у Києві завершено аварійно-рятувальні роботи на території Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», яка постраждала від російського ракетного удару 8 липня.

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Теги: Радбез ООН росія Дмитро Кулеба МЗС Охматдит

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