Трамп дав особистий номер Зеленському? Деталі від президента України

Зеленський назвав свою розмову із Трампом «гарною»

Президент США Дональд Трамп дав Володимиру Зеленському особистий номер телефону під час розмови, яка відбулася цього тижня. Про це глава України повідомив на Мюнхенській безпековій конференції.

«У нас була гарна розмова з Трампом. Він дав мені свій номер. Він сказав: «Ви можете набрати мене в будь-який час, коли захочете»», – сказав Зеленський.

Президент розраховує, що Трамп справді допоможе Україні.

«Він – президент США під час найбільшої війни в Європі. Якщо він вибере наш бік, не буде посередині, він зможе натиснути на Путіна, щоб зупинити війну», – додав глава України.

Нагадаємо, 12 лютого Дональд Трамп провів розмову із Володимиром Зеленським. Це відбулося після розмови з Володимиром Путіним.

Лідери обговорили розмову зі Скотом Бессентом (міністром фінансів США, – «Главком») і підготовку нової угоди щодо безпеки та економічної й ресурсної взаємодії. Президент Трамп поінформував Зеленського про деталі своєї розмови з Путіним.