Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп дав особистий номер Зеленському? Деталі від президента України

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Трамп дав особистий номер Зеленському? Деталі від президента України
Зеленський прокоментував свою розмову з Трампом
фото: скріншот з відео

Зеленський назвав свою розмову із Трампом «гарною»

Президент США Дональд Трамп дав Володимиру Зеленському особистий номер телефону під час розмови, яка відбулася цього тижня. Про це глава України повідомив на Мюнхенській безпековій конференції.

«У нас була гарна розмова з Трампом. Він дав мені свій номер. Він сказав: «Ви можете набрати мене в будь-який час, коли захочете»», – сказав Зеленський.

Президент розраховує, що Трамп справді допоможе Україні.

«Він – президент США під час найбільшої війни в Європі. Якщо він вибере наш бік, не буде посередині, він зможе натиснути на Путіна, щоб зупинити війну», – додав глава України.

Нагадаємо, 12 лютого Дональд Трамп провів розмову із Володимиром Зеленським. Це відбулося після розмови з Володимиром Путіним.

Лідери обговорили розмову зі Скотом Бессентом (міністром фінансів США, – «Главком») і підготовку нової угоди щодо безпеки та економічної й ресурсної взаємодії. Президент Трамп поінформував Зеленського про деталі своєї розмови з Путіним. 

Читайте також:

Теги: США війна Дональд Трамп Володимир Зеленський Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ продовжують утримувати ділянку дороги Запоріжжя-Донецьк між Константинополем та Дачним
Росіяни намагаються прорватися на кількох напрямках. Огляд з фронту
1 лютого, 16:10
За офіційними даними, захищаючи Донецький аеропорт, загинули понад 200 захисників
10 років подвигу кіборгів. Україна вшановує памʼять захисників Донецького аеропорту
20 сiчня, 09:46
РФ атакувала вночі балістикою та дронами
У Києві прогриміла серія гучних вибухів
18 сiчня, 06:00
РФ застосовує частину боєприпасів, що містять небезпечні хімічні сполуки невстановленого типу
Скільки разів РФ застосовувала заборонену зброю на полі бою в грудні: дані Генштабу
19 сiчня, 07:18
З вересня 2023 року програмою Uniting for Ukraine скористались понад 150 тисяч українців
США призупиняють в'їзд мігрантів, зокрема українців
25 сiчня, 08:22
Кабмін погодив постанову про електронні направлення на ВЛК
Кабмін погодив постанову про електронні направлення на ВЛК
28 сiчня, 12:59
Окупант був дворазовим чемпіоном та шестиразовим призером Самарської області з боксу
ЗСУ ліквідували «вагнерівця», який був чемпіоном Самарської області з боксу
5 лютого, 15:45
Володимир Зеленський дав велике інтерв’ю британському ведучому
Війна в Україні принесла для США мільярди доходів – Зеленський
5 лютого, 08:00
Лінн Трейсі відвідала російське МЗС
Посол США Трейсі відвідала російське МЗС: яка причина
11 лютого, 13:02

Політика

«Озброймо цього хлопця». Сенатор Грем закликав світ допомагати Зеленському і Україні
«Озброймо цього хлопця». Сенатор Грем закликав світ допомагати Зеленському і Україні
Сенатор Грем запропонував прийняти Україну до НАТО у разі повторного нападу РФ
Сенатор Грем запропонував прийняти Україну до НАТО у разі повторного нападу РФ
Трамп дав особистий номер Зеленському? Деталі від президента України
Трамп дав особистий номер Зеленському? Деталі від президента України
Зеленський повідомив, за якої умови готовий зустрітися з Путіним
Зеленський повідомив, за якої умови готовий зустрітися з Путіним
Президент обговорив із сенаторами США продовження військової підтримки України
Президент обговорив із сенаторами США продовження військової підтримки України
Мирна угода не може бути підписана в Мюнхені – Зеленський
Мирна угода не може бути підписана в Мюнхені – Зеленський

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
166K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 лютого: ситуація на фронті
132K
День святого Валентина: привітання з Днем закоханих у прозі, віршах та яскрави листівках
128K
Справа Крупи. ДБР заявляє, що вже понад 200 митників, податківців і прокурорів «різко одужали»
57K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 лютого 2025
13K
Любов Любчик: Українські діти відмовляються від української системи освіти – втрати шалені
8353
Удар російського дрона по ЧАЕС: яка реакція світових лідерів

Новини

Можливість передачі Україні ядерної зброї, наїзд на натовп людей: головне за ніч
Сьогодні, 06:03
Угода про корисні копалини. Міністр США пояснив, як це вплине на війну
Сьогодні, 05:44
Трамп анонсував переговори України та Росії у Саудівський Аравії
Сьогодні, 02:46
Прем'єр-міністр Угорщини Орбан висміяв вимогу ЄС та України брати участь у мирних перемовинах
Сьогодні, 02:23
У Києві пролунали вибухи
Сьогодні, 01:10
14 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua