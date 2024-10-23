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Для Північної Кореї співпраця з РФ стає особливо важливою – Guardian

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Для Північної Кореї співпраця з РФ стає особливо важливою – Guardian
Росія заручається дедалі більшою підтримкою КНДР
фото із відкритих джерел

Guardian: Солдати – це не головний елемент у новому співробітництві Москви та Пхеньяну

Поява солдатів із КНДР у Росії хоч і викликала переполох на Заході, але не є настільки вже значущою подією. Про це пише Guardian, зазначаючи, що прямі постачання північнокорейських озброєнь можуть значно більше вплинути на війну в Україні.

Видання нагадало, що в минулому Північна Корея відправляла пілотів до Єгипту, де вони боролися проти Ізраїлю у війні Судного дня, і до В'єтнаму проти США. Проте Пхеньян ніколи не розміщував таку помітну кількість військ за кордоном. Водночас південнокорейські спецслужби припускають, що солдати – це не головний елемент у новому співробітництві Москви та Пхеньяну.

«Там вважають, що відстежили 70 партій боєприпасів – снарядів до РСЗВ та протитанкових ракет – переданих до Росії з серпня минулого року, включаючи такі важливі снаряди калібру 152-мм та 122-мм», – пише Guardian.

Якщо говорити про досвід, який північнокорейці могли б отримати під час реальних бойових дій, то насамперед йдеться про використання БПЛА або захист від них. «Дешеві безпілотники, вартістю $380-500 за штуку, домінують на полі бою, заважаючи сконцентрувати сили та знижуючи можливість провести несподіваний напад», – зазначає ресурс.

Для Пхеньяна взаємодія з Москвою є дуже важливою, оскільки та запропонувала йому партнерство того рівня, що раніше міг дати лише Пекін.

Нагадаємо, Північна Корея відкинула звинувачення з боку Південної Кореї та України в тому, що вона відправляє солдатів воювати на боці Росії у війні проти України, стверджуючи, що її відносини з Москвою є «легітимними й заснованими на співпраці». А відповідну інформацію про війська у КНДР називали «безпідставними чутками». 

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Теги: росія напад Північна Корея

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