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Зеленський прибув до США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський прибув до США
Зеленський має зустрітися із сенаторами та президентом Трампом
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Президентський літак приземлився на військовій авіабазі Joint Base Andrews

Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до США. Його літак приземлився на авіабазі Joint Base Andrews. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на FlightAware.

Президентський літак приземлився у США на авіабазі Joint Base Andrews. Рейс A319 тривав 8 годин та 2 хвилини.

Борт Зеленського летів з аеропорту Шаннон
Борт Зеленського летів з аеропорту Шаннон
скріншот

Борт летів з аеропорту Шаннон, що в Ірландії, де Зеленський робив невелику зупинку. Приземлився президентський літак на військовій авіабазі Joint Base Andrews, що у штаті Меріленд.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський перед візитом до США прилетів до Ірландії. Прем'єр-міністр Ірландії Мішель Мартін заявив, що країна готова надавати допомогу Україні та відправити миротворців.

Сьогодні о 16:30 Зеленський має зустрітися із сенаторами. О 18:00 запланована зустріч із Трампом, після якої відбудеться церемонія підписання двосторонньої угоди про корисні копалини.

До слова, міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що угода між Україною та Сполученими Штатами щодо корисних копалин уже готова. Усі деталі узгоджені, і залишається лише підписати документ.

«Главком» повідомляв, що угоду зі США «Про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України» можуть підписати глава Мінекономіки Юлія Свириденко і очільник МЗС Андрій Сибіга.

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Теги: літак США Володимир Зеленський Ірландія

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