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Доходи Росії від експорту повинні бути припинені – спільна заява країн північної Європи

Юрій Лящук
glavcom.ua
Доходи Росії від експорту повинні бути припинені – спільна заява країн північної Європи
Окупаційні війська повинні покинути територію України
фото ілюстративне

Країни продовжать накладати економічні витрати на Росію та її союзників

Міністри закордонних справ Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Швеції та України заявляють про необхідність позбавити РФ основних доходів від експорту, щоб вона втратила можливість фінансувати свою війну проти України. Про це повідомляє «Interfax-Україна».

«Ми погоджуємося з необхідністю продовжувати накладати економічні витрати на Росію та інші країни, фізичних чи юридичних осіб, які підтримують агресивну війну Москви. Ми знову наголошуємо на необхідності посилення санкцій проти Росії та забезпечення жорсткості та ефективності цих заходів», – йдеться у заяві.

Також у заяві наголошується, що доходи Росії від експорту повинні бути припинені, щоб унеможливити фінансування її війни проти України.

«Ми маємо продовжувати підвищувати ціну для Росії, поки останній російський солдат не покине міжнародно визнану територію України і поки не припиниться російська агресія», – йдеться у спільній заяві міністрів, текст якої в понеділок поширила пресслужба українського зовнішньополітичного відомства.

Раніше повідомлялося, що Литва підготувала новий пакет допомоги для енергосектору України.

Глава МЗС Латвії закликав країни НАТО задуматися про додаткову ППО.

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу відреагував на провокацію власника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, відомого як «кухаря Путіна» і заявив, що хоче подарувати йому наручники.

Фінляндія готується надіслати в Україну першу партію енергетичного обладнання вже наступного тижня.

25 листопада Норвегія передала Україні чергову партію військової допомоги, у який увійшло 55 тис. одиниць зимового одягу для військових.

Швеція заявила, що направить в Україну системи протиповітряної оборони, але з міркувань безпеки не може сказати, які саме.

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Теги: росія санкції війна Україна

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