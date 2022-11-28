Доходи Росії від експорту повинні бути припинені – спільна заява країн північної Європи

Країни продовжать накладати економічні витрати на Росію та її союзників

Міністри закордонних справ Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Швеції та України заявляють про необхідність позбавити РФ основних доходів від експорту, щоб вона втратила можливість фінансувати свою війну проти України. Про це повідомляє «Interfax-Україна».

«Ми погоджуємося з необхідністю продовжувати накладати економічні витрати на Росію та інші країни, фізичних чи юридичних осіб, які підтримують агресивну війну Москви. Ми знову наголошуємо на необхідності посилення санкцій проти Росії та забезпечення жорсткості та ефективності цих заходів», – йдеться у заяві.

Також у заяві наголошується, що доходи Росії від експорту повинні бути припинені, щоб унеможливити фінансування її війни проти України.

«Ми маємо продовжувати підвищувати ціну для Росії, поки останній російський солдат не покине міжнародно визнану територію України і поки не припиниться російська агресія», – йдеться у спільній заяві міністрів, текст якої в понеділок поширила пресслужба українського зовнішньополітичного відомства.

Раніше повідомлялося, що Литва підготувала новий пакет допомоги для енергосектору України.

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