Унікальні кадри після вбивства президента Кеннеді продані на аукціоні
На торгах у США продано кадри, як Кеннеді везуть до лікарні після стрілянини
На аукціоні в США було продано відеозапис, на якому зображено кортеж президента 35-го президента США Джона Кеннеді в 1963 році, який мчить до лікарні відразу після стрілянини. Про це повідомляє CTV News. Ціна склала $137,5 тис.
Восьмиміліметрова кольорова плівка була виставлена на аукціоні RR Auction у Бостоні. Покупець побажав залишитись анонімним.
Ці унікальні історичні кадри зробив Дейл Карпентер-старший 22 листопада 1963 відразу після замаху на американського президента. Ролик триває близько 10 секунд, на ньому видно, як кортеж Кеннеді мчить автострадою Далласа до лікарні. Запис через багато років знайшов син оператора.
До слова, незалежний кандидат у президенти США Роберт Кеннеді-молодший розглядає можливість відмови від своєї участі у виборах та підтримки республіканця Дональда Трампа. Помічниця кандидата Ніколь Шанхан зазначила, що розглядаються декілька варіантів подальших дій, включаючи створення нової політичної партії. Однак у такому випадку команда Кеннеді-молодшого допускає ймовірність перемоги Камали Гарріс через розпорошення голосів.
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