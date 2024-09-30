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Унікальні кадри після вбивства президента Кеннеді продані на аукціоні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Унікальні кадри після вбивства президента Кеннеді продані на аукціоні
Кортеж з президентом Кеннеді і його дружиною Жаклін в Далласі за кілька хвилин до вбивства, 22 листопада 1963 року
фото із відкритих джерел

На торгах у США продано кадри, як Кеннеді везуть до лікарні після стрілянини

На аукціоні в США було продано відеозапис, на якому зображено кортеж президента 35-го президента США Джона Кеннеді в 1963 році, який мчить до лікарні відразу після стрілянини. Про це повідомляє  CTV News. Ціна склала $137,5 тис.

Восьмиміліметрова кольорова плівка була виставлена ​​на аукціоні RR Auction у Бостоні. Покупець побажав залишитись анонімним.

Кортеж президента США Джона Кеннеді мчить автострадою Далласа до лікарні після його смертельного поранення 22 листопада 1963 року
Кортеж президента США Джона Кеннеді мчить автострадою Далласа до лікарні після його смертельного поранення 22 листопада 1963 року


Ці унікальні історичні кадри зробив Дейл Карпентер-старший 22 листопада 1963 відразу після замаху на американського президента. Ролик триває близько 10 секунд, на ньому видно, як кортеж Кеннеді мчить автострадою Далласа до лікарні. Запис через багато років знайшов син оператора.

Убивство 35-го президента США Джона Кеннеді було скоєно в п'ятницю, 22 листопада 1963 року, в Далласі (штат Техас), о 12:30 за місцевим часом. Кеннеді був смертельно поранений пострілом із гвинтівки, коли він разом зі своєю дружиною Жаклін їхав у президентському кортежі по Елм-Стріт.

До слова, незалежний кандидат у президенти США Роберт Кеннеді-молодший розглядає можливість відмови від своєї участі у виборах та підтримки республіканця Дональда Трампа. Помічниця кандидата Ніколь Шанхан зазначила, що розглядаються декілька варіантів подальших дій, включаючи створення нової політичної партії. Однак у такому випадку команда Кеннеді-молодшого допускає ймовірність перемоги Камали Гарріс через розпорошення голосів.

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Теги: США президент аукціон Джон Кеннеди

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Соціум

Унікальні кадри після вбивства президента Кеннеді продані на аукціоні
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