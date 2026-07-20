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Росію накриває хвиля протестів: розвідка назвала головну причину

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Росію накриває хвиля протестів: розвідка назвала головну причину
Кремль уже не стримує кризу із зарплатами в Росії
фото: СЗР

Борги із зарплат за рік зросли майже на 80%, а працівники по всій країні виходять на страйки

У Росії стрімко зростають протестні настрої через затримки виплати заробітної плати, низький рівень доходів, надмірне навантаження та порушення трудових прав.

Кремль намагається стримувати невдоволення адміністративними й репресивними методами, однак ситуація набуває системного характеру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

За даними СЗРУ, станом на початок літа заборгованість із виплати заробітної плати в РФ сягнула 3 млрд рублів. Порівняно з аналогічним періодом минулого року цей показник зріс майже на 1,3 млрд рублів, або на 78,1%.

У розвідці наголошують, що проблема вже давно не обмежується окремими галузями економіки та охоплює практично всю країну. Зокрема, цього року водії компанії «Автоколона 17» у Туві оголосили страйк через невиплату зарплати. Згодом із тих самих причин працівники компанії «Северпутьстрой», яка є підрядником «Воркутауголь», зупинили рух потягів із готовою продукцією.

Ще одним прикладом стала ситуація на одному з найбільших російських м'ясопереробних підприємств «Владимирский стандарт», яке в другій декаді липня припинило роботу. За інформацією СЗРУ, лише за останній місяць звідти звільнилися близько 200 працівників, а майже чотири тисячі людей залишилися без заробітної плати.

Особливо критична ситуація, за оцінкою української розвідки, склалася у сфері охорони здоров'я. Попри офіційні заяви російської влади про дефіцит 23 тис. лікарів і 63 тис. працівників середнього медичного персоналу, ці цифри не відображають реального масштабу кадрової кризи.

За даними СЗРУ, майже 40% робочого часу медики працюють понаднормово, тоді як 39% медичних сестер і 38% лікарів змушені одночасно працювати у двох або навіть трьох медичних закладах, щоб компенсувати нестачу персоналу.

У розвідці зазначають, що накопичення економічних проблем і погіршення соціальної ситуації дедалі більше посилюють невдоволення населення, яке Кремль поки що намагається стримувати силовими та адміністративними методами.

Через зростання військових витрат, дефіцит робочої сили та санкційний тиск російська економіка стикається з дедалі більшими проблемами. Українська розвідка та західні аналітики неодноразово повідомляли про затримки зарплат, дефіцит кадрів і погіршення фінансового становища підприємств у різних регіонах РФ.

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Теги: зарплата росіяни економіка розвідка протест

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