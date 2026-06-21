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Дружині прем'єр-міністра Іспанії заборонено виїздити з країни через корупційний скандал

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Дружині прем'єр-міністра Іспанії заборонено виїздити з країни через корупційний скандал
Бегонія Гомес, дружина прем'єр-міністра Педро Санчеса, відкидає усі звинувачення
фото: Reuters

Справа проти Бегонії Гомес пов'язана з звинуваченнями у розкраданні, незаконному привласненні коштів та зловживанні впливом

Суд ухвалив безпрецедентне для новітньої демократичної історії Іспанії рішення, заборонивши дружині прем'єр-міністра Педро Санчеса, Бегонії Гомес, залишати територію країни. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Крім того, згідно з оприлюдненою у суботу постановою, вона зобов'язана двічі на місяць з'являтися до суду. Такі запобіжні заходи вжито в рамках досудового провадження у справі про корупцію, щоб унеможливити ризик втечі підозрюваної до оголошення вироку.

Окрім Бегонії Гомес, відповідачами у цій справі є її радниця Крістіна Альварес та бізнесмен Хуан Карлос Баррабес. Фігурантам висунуто звинувачення в розкраданні, корупції між приватними особами, зловживанні впливом та незаконному привласненні коштів. Дату судового процесу, який є вкрай делікатним з політичного погляду, наразі не визначено. Саме розслідування розпочалося після скарг від ультраправої партії Vox, ультракатолицької асоціації Hazte Oír та інших правих груп.

Сама Гомес заперечує будьякі правопорушення. Їй інкримінують використання статусу дружини голови уряду для отримання особистої вигоди під час створення та керівництва кафедрою в Мадридському університеті Комплутенсе. Також її підозрюють у залученні державних коштів та особистих зв'язків задля просування приватних інтересів.

У відповідь на рішення судді представник іспанського уряду, чий коментар навели видання El País та El Confidencial, назвав дії магістрату переслідуванням, одержимістю та непропорційним кроком, який позбавлений юридичного сенсу та продиктований виключно політичними мотивами.

Як відомо, колишнього високопоставленого співробітника ЦРУ Девіда Раша звинувачено у крадіжці сотень золотих злитків на суму понад $40 млн. 

Згідно з документами федерального суду штату Вірджинія, минулого тижня колишнього посадовця, який мав допуск до інформації найвищого рівня секретності, заарештували та пред’явили звинувачення у злочинній розтраті державних коштів.

До слова, видання The Atlantic опублікувало критичний матеріал, у якому порівняло ситуацію з корупцією в Україні, США та Росії. Поки Україна веде боротьбу за виживання під постійними атаками дронів і ракет, її суспільство продовжує вимагати від уряду підзвітності та прозорості. Водночас, американські та російські представники клептократичних кіл, як стверджує видання, зосереджені на отриманні особистої вигоди.

Теги: Іспанія корупція Педро Санчес

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