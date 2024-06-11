Змінено графіки відключень світла 11 червня

Міненерго зазначає, що відключень не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб

Як пояснили «Укренерго», причина збільшення тривалості відключень – зростання споживання електроенергії у спеку та відсутність економії

Сьогодні, 11 червня, в Україні можуть змінити період стабілізаційних відключень світла. У деяких областях його вже подовжили до 23:00. Про це повідомляє Міністерство енергетики та компанія «Укренерго».

«Попередньо, поточної доби застосування графіків погодинних відключень планується від 14:00 до 19:00. Однак цілком можливо, що період відключення може бути переглянутий», – наголосили у відомстві.

Міненерго зазначає, що відключень не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови.

Тим часом деякі обленерго вже збільшили тривалість відключень світла – не від 14:00 до 19:00 – як планувалося, а до 23:00. Як наслідок, у деяких регіонах більша кількість черг буде без електропостачання.

Як пояснили «Укренерго», причина збільшення тривалості відключень – зростання споживання електроенергії у спеку та відсутність економії.

«Водночас, українські електростанції через масштабні пошкодження не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак. Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі», – йдеться у повідомлення «Укренерго».

Тому, зазначає «Укренерго», Диспетчерський центр вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів.

Зауважимо, що станом на 11:0 стало відомо, що низка областей вже подовжила відключення електрики. Це – Івано–Франківська, Рівненська, Полтавська, Миколаївська, Черкаська, Закарпатська. Детальніше дізнатися про графіки – можна на сайтах обленерго чи ДТЕК.

Крім цього, 10 червня з 22:00 до 23:00 було активовано аварійне постачання електроенергії в Україні з енергосистеми Польщі. Також протягом доби імпорт також відбувся з Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови.

«Загальним обсягом 27 865 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 636 МВт», — зауважили в «Укренерго».

Також через погодні умови в Україні знеструмлений 51 населений пункт в Київській, Кіровоградській, Сумській, Черкаській і Чернігівській областях. Також через інші причини без світла залишається 462 населені пункти. Зокрема, через бойові дії є нові знеструмлення в Дніпропетровській, Донецькій, Полтавській, Харківській та Херсонській областях.

Нагадаємо, ліміти світла з 24 червня встановлюватимуть по-новому. З 24 червня з доступної електроенергії буде відніматися обсяг електрики, який йде на критичну інфраструктуру, а до областей будуть доводитися нові ліміти для населення. Про це в етері «Київ24» розповів радник прем’єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко.

До слова, раніше Кабінет міністрів України дав завдання органам державної влади щодо зменшення споживання електроенергії. Шмигаль зазначив, що уряд рекомендує правоохоронним органам, органам судової влади, іншим держорганам зробити аналогічні кроки. Місцевій владі – обмежити вуличне освітлення.