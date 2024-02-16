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Путін заявив, що Байден більш вигідний для Росії як президент США. Трамп відповів

Діана Гасюк
glavcom.ua
Путін заявив, що Байден більш вигідний для Росії як президент США. Трамп відповів
Трамп прийняв слова Путіна за комплімент
фото з відкритих джерел

Трамп вважає, що Путін віддасть перевагу перемозі Байдена, оскільки він під час президентства завдав шкоди інтересам РФ

Колишній президент США Дональд Трамп визнав компліментом слова російського диктатора Володимира Путіна щодо того, що для РФ на посаді президента США більш кращий Джо Байден. Про це пише ABC News.

«Президент Росії Путін щойно зробив мені великий комплімент. Він щойно сказав, що волів би мати Джо Байдена в якості президента, а не Трампа», – заявив Трамп на передвиборчому мітингу в Північному Чарльстоні, пише ABC News.

За словами Трампа, Путін віддасть перевагу перемозі Байдена, оскільки він під час президентства завдав шкоди інтересам РФ, особливо щодо будівництва «Північного потоку-2».

«Я зупинив «Північний потік-2», і Байден схвалив його відразу після мого відходу, так що Путін насправді не мій фанат. Він хоче Байдена, тому що йому буде надано все, що він хоче, включаючи Україну», – додав Трамп.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін заявив, що на посаді президента США для Москви кращий Джо Байден, а не Дональд Трамп. 

Раніше повідомлялося, що у разі обрання президентом США на виборах у листопаді 2024 року, Дональд Трамп планує вести переговори між Україною та Російською Федерацією, що може переформатувати десятиліття американської політики, розколе оборонний альянс і послабить союзників в Азії, зокрема Тайвань. 

Читайте також: Закінчити війну в Україні за добу: Bloomberg пояснив, у чому полягає план Трампа


 

Теги: вибори у США переговори Північний потік диктатор Тайвань президент Дональд Трамп путін

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