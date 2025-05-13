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Суд зобов’язав Банкову надати обґрунтування запроваджених санкцій проти Порошенка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Суд зобов’язав Банкову надати обґрунтування запроваджених санкцій проти Порошенка
Порошенко подав позов до Верховного суду щодо зняття санкцій
скріншот з відео

У лютому президент Зеленський ввів у дію рішення РНБО проти осіб, яких звинувачують у діяльності в інтересах РФ

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду задовольнив клопотання Порошенка про витребування доказів від Офісу президента, які були підставою для запровадження проти нього санкцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Адвокатка підсудного Ігоря Коломойського заявила про бажання вступити в справу на стороні позивача, в статусі третьої особи і представляти свого підзахисного. Однак суд відмовив у задоволенні її клопотання. Наступне засідання відбудеться 19 червня о 14:00.

Як відомо, 12 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким запроваджуються санкції проти Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго та Віктора Медведчука. Їх всіх звинувачують у діяльності в інтересах Російської Федерації, відповідні справи порушені силовиками.

Порошенко, Боголюбов, Медведчук, Коломойський та Жеваго отримали заборону брати участь у приватизації, оренді державного майна, збільшувати статутний капітал підприємств тощо. Також вони мають припинити угоди, зокрема у сфері безпеки та оборони. Санкції введені безстроково.

Вже 28 лютого стало відомо, що адвокати Порошенка подають позов до Верховного суду щодо санкцій, запроваджених проти нього. А 17 квітня касаційний адміністративний суд Верховного суду України відхилив клопотання Порошенка стосовно призупинення дії рішення РНБО про санкції.

Як повідомлялось, народний депутат Петро Порошенко задекларував доходів на понад 4,6 млрд грн за 2024 рік. Ця сума у 30 разів перевищує заробітки політика у довоєнний 2021 рік, а сам він входить у

До слова, Національний банк визнав ділову репутацію пʼятого президента та народного депутата Петра Порошенка небездоганною. Причиною цьому стали раніше застосовані санкції.трійку найбагатших олігархів України.

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Теги: Петро Порошенко Верховний Суд України санкції

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