Суд зобов’язав Банкову надати обґрунтування запроваджених санкцій проти Порошенка

У лютому президент Зеленський ввів у дію рішення РНБО проти осіб, яких звинувачують у діяльності в інтересах РФ

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду задовольнив клопотання Порошенка про витребування доказів від Офісу президента, які були підставою для запровадження проти нього санкцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Адвокатка підсудного Ігоря Коломойського заявила про бажання вступити в справу на стороні позивача, в статусі третьої особи і представляти свого підзахисного. Однак суд відмовив у задоволенні її клопотання. Наступне засідання відбудеться 19 червня о 14:00.

Як відомо, 12 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким запроваджуються санкції проти Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго та Віктора Медведчука. Їх всіх звинувачують у діяльності в інтересах Російської Федерації, відповідні справи порушені силовиками.

Порошенко, Боголюбов, Медведчук, Коломойський та Жеваго отримали заборону брати участь у приватизації, оренді державного майна, збільшувати статутний капітал підприємств тощо. Також вони мають припинити угоди, зокрема у сфері безпеки та оборони. Санкції введені безстроково.

Вже 28 лютого стало відомо, що адвокати Порошенка подають позов до Верховного суду щодо санкцій, запроваджених проти нього. А 17 квітня касаційний адміністративний суд Верховного суду України відхилив клопотання Порошенка стосовно призупинення дії рішення РНБО про санкції.

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