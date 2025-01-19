Фіцо відреагував на візит словацьких депутатів до Києва та знову пригрозив Україні

«Роберт Фіцо – прем’єр-міністр Словаччини, а не український слуга», – заявив Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував нещодавню зустріч президента України Володимира Зеленського з лідером словацької опозиційної партії Міхалом Шимечкою в Києві, назвавши її «жестом підлабузництва». Про це повідомляє Pravda.

Фіцо заявив, що словацькі депутати, які відвідали Київ 17 січня, «цілували перстень Зеленському», нібито обіцяючи підтримати вступ України до НАТО у разі приходу опозиції до влади.

Крім того, за словами Фіцо, вони говорили про можливість участі Словаччини у відправці військ до України, що він назвав найбільш небезпечним моментом цього візиту.

«Уряд, який я очолюю, ніколи не підтримає членство України в НАТО, тому що це призведе лише до третьої світової війни. Уряд також ніколи не запропонує відправити війська в Україну, щоб їхня зброя була спрямована проти РФ», – сказав Фіцо.

Прем'єр-міністр звинуватив опозиційних депутатів у підготовці до державного перевороту. Крім того, він пообіцяв відповісти на припинення транзиту російського газу через Україну та пригрозив ветувати подальшу допомогу ЄС для Києва.

«Роберт Фіцо – прем’єр-міністр Словаччини, а не український слуга», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, 17 січня президент Володимир Зеленський зустрівся зі словацькою делегацією на чолі з головою опозиційної партії «Прогресивна Словаччина» Міхалом Шимечком. Під час зустрічі політики провели перемовини. Йшлося, зокрема, про енергетичну безпеку та допомогу Словаччині досягти енергетичної стабільності. Своєю чергою Шимечко наголосив, що Словаччина підтримує вступ України до ЄС та пообіцяв підтримувати нашу країну.

Як повідомлялося, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо публічно звернувся до президента України Володимира Зеленського. Словацький прем'єр запросив українського лідера зустрітися та обговорити суперечки на тлі припинення транзиту російського газу.

Згодом президент України Володимир Зеленський прокоментував слова прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який запропонував зустрітися та обговорити суперечки на тлі припинення транзиту російського газу. Так, очільник України у своїх соцмережах поширив допис глави словацького уряду зі словами: «Гаразд. Приїжджай до Києва в п'ятницю».

Пізніше віцеспікер парламенту Словаччини Тібор Гашпар заявив, що Фіцо не поїде до Києва у п'ятницю, 17 січня, на запрошення президента України. Водночас Фіцо заявив, що невдовзі таки може зустрітися з президентом України.