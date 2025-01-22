Фіцо заявив про можливу «спробу перевороту» у Словаччині

Фіцо порівняв нинішню ситуацію у країні з 2018 роком, коли його уряд пішов у відставку

За словами Фіцо, при «спробі перевороту» детонатором можливо стане «гостре зіткнення правоохоронних органів із демонстрантами, які порушують закон»

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосив про «значні превентивні заходи», щоб запобігти можливому перевороту у країні, на який, за його словами, «чітко вказує» розвідувальна інформація. Про це повідомляє Dennikn.

Фіцо заявив, що «детонатором» може стати, наприклад, зіткнення між правоохоронними органами та демонстрантами. Про заходи він має намір повідомити після завтрашнього засідання Ради безпеки.

До того ж Фіцо порівняв нинішню ситуацію з 2018 роком, коли його уряд пішов у відставку після вбивства журналіста-розслідувача Яна Куцяка і його нареченої.

За словами Фіцо, при «спробі перевороту» детонатором можливо стане «гостре зіткнення правоохоронних органів із демонстрантами, які порушують закон» – наприклад, окупацією урядових будівель чи «національним страйком».

«Жодних водометів не буде», – відповів Фіцо на питання щодо заходів під час протестів. Він заявив, що правоохоронні органи втрутяться у випадку, якщо «за командою» з боку неурядових організацій чи опозиції люди порушуватимуть закон.

«Кожен, хто закликатиме до підриву порядку, чи то з цього боку, чи з іншого, і кожен, хто діятиме всупереч закону, буде відкинутий, а до нього будуть застосовані заходи згідно із законом», – сказав прем'єр-міністр Словаччини.

Нагадаємо, що 26 лютого 2018 року у Словаччині застрелили журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його дівчину. Найбільш вірогідним мотивом убивці правоохоронці вважають професійну діяльність журналіста. Він розслідував випадки шахрайства з грошима європейських фондів і можливу причетність до цього італійського мафіозного клану «Ндрангета».

Згодом 15 березня 2018 року прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо подав у відставку після масових протестів у країні через вбивство журналіста-розслідувача та загрозу нових виборів

Як повідомлялося, прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо може загрожувати імпічмент. Зазначається, що об'єднана опозиція, до складу якої входять партії «Прогресивна Словаччина», «Рух Словаччини», «Християнсько-демократичний рух» і «Свобода і солідарність», планує ініціювати йому вотум недовіри.

До слова, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував зустріч президента України Володимира Зеленського з лідером словацької опозиційної партії Міхалом Шимечкою в Києві, назвавши її «жестом підлабузництва». Фіцо заявив, що словацькі депутати, які відвідали Київ 17 січня, «цілували перстень Зеленському», нібито обіцяючи підтримати вступ України до НАТО у разі приходу опозиції до влади.