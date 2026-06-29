Росія втратила три мости після нових ударів Сил оборони

Під удар також потрапили склад матеріально-технічних засобів, пункти управління БпЛА та об'єкти військового зв'язку

Сили оборони України 28 червня та в ніч на 29 червня завдали ударів по низці важливих військових об'єктів російських окупантів. Серед уражених цілей – три мости, склад матеріально-технічних засобів, пункти управління безпілотниками та об'єкти, що забезпечували військовий зв'язок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За інформацією Генштабу, українські військові уразили автомобільний міст у районі Новоазовська Донецької області, а також два залізничні мости на Луганщині. Російські війська використовували ці об'єкти для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів і матеріально-технічних засобів.

Крім мостів, під удар потрапив склад матеріально-технічних засобів окупантів у районі Новосвітлівки Луганської області. Також Сили оборони уразили три пункти управління безпілотними літальними апаратами противника. Вони розташовувалися поблизу Гуляйполя Запорізької області, Тьоткіного Курської області РФ та Бахмута Донецької області.

Окремо українські військові завдали удару по пункту управління підрозділу радіоелектронної боротьби російських військ у районі Великої Новосілки Донецької області.

Крім цього, за результатами додаткового аналізу підтверджено ураження двох об'єктів у районі населеного пункту Миняєво Московської області РФ, які забезпечували військовий зв'язок російської армії.

«На територіях об'єктів 26 червня знищено одну будівлю. Ще одна будівля отримала значні пошкодження з її частковим руйнуванням», – зазначили у Генштабі.

У військовому командуванні наголосили, що Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на порушення системи управління, військової логістики та забезпечення російського агресора.

Нагадаємо, вранці 28 червня безпілотники атакували місто Ярославль у Росії. Унаслідок атаки було уражено Ярославський нафтопереробний завод. На підприємстві, ймовірно, виникла пожежа, про що свідчило задимлення над територією об'єкта.