Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Росія втратила три мости після нових ударів Сил оборони

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Росія втратила три мости після нових ударів Сил оборони
Генштаб підтвердив знищення об'єкта військового зв'язку РФ
фото: Генштаб ЗСУ (ілюстративне)

Під удар також потрапили склад матеріально-технічних засобів, пункти управління БпЛА та об'єкти військового зв'язку

Сили оборони України 28 червня та в ніч на 29 червня завдали ударів по низці важливих військових об'єктів російських окупантів. Серед уражених цілей – три мости, склад матеріально-технічних засобів, пункти управління безпілотниками та об'єкти, що забезпечували військовий зв'язок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За інформацією Генштабу, українські військові уразили автомобільний міст у районі Новоазовська Донецької області, а також два залізничні мости на Луганщині. Російські війська використовували ці об'єкти для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів і матеріально-технічних засобів.

Крім мостів, під удар потрапив склад матеріально-технічних засобів окупантів у районі Новосвітлівки Луганської області. Також Сили оборони уразили три пункти управління безпілотними літальними апаратами противника. Вони розташовувалися поблизу Гуляйполя Запорізької області, Тьоткіного Курської області РФ та Бахмута Донецької області.

Окремо українські військові завдали удару по пункту управління підрозділу радіоелектронної боротьби російських військ у районі Великої Новосілки Донецької області.

Крім цього, за результатами додаткового аналізу підтверджено ураження двох об'єктів у районі населеного пункту Миняєво Московської області РФ, які забезпечували військовий зв'язок російської армії.

«На територіях об'єктів 26 червня знищено одну будівлю. Ще одна будівля отримала значні пошкодження з її частковим руйнуванням», – зазначили у Генштабі.

У військовому командуванні наголосили, що Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на порушення системи управління, військової логістики та забезпечення російського агресора.

Нагадаємо, вранці 28 червня безпілотники атакували місто Ярославль у Росії. Унаслідок атаки було уражено Ярославський нафтопереробний завод. На підприємстві, ймовірно, виникла пожежа, про що свідчило задимлення над територією об'єкта.

Читайте також:

Теги: росія окупанти Генштаб мост дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лукашенко знову може дозволити Кремлю використати свою територію для удару по Україні
AP: Понад 500 заводів Білорусі працюють на російську армію
1 червня, 05:06
Власники підсанкційних суден нині максимально продовжують строки їхньої експлуатації
Тіньовий флот загрожує екокатастрофою – експерти б'ють на сполох
1 червня, 05:45
Аеропорт у Санкт-Петербурзі скасував десятки авіарейсів
У Санкт-Петербурзі через наліт дронів масово затримуються та скасовуються авіарейси
3 червня, 09:02
В містах після вибухів зафіксовані пожежі
Дрони вдарили по окупованих Маріуполю й Алчевську
8 червня, 03:44
Втрати ворога станом на 17 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 17 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
17 червня, 06:59
Саміт G7, авіакатастрофа на Хмельниччині. Головне за 16 червня 2026
Саміт G7, авіакатастрофа на Хмельниччині. Головне за 16 червня 2026
16 червня, 21:36
Понад 600 дронів атакували Запорізьку область за добу
Окупанти завдали рекордної кількості ударів по Запорізькій області
22 червня, 07:33
Втрати ворога станом на 23 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 23 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
23 червня, 06:58
Кремль поширив новий фейк про напад НАТО на Росію
Кремль почав готувати росіян до війни з Європою
24 червня, 06:33

Суспільство

У Львові шестирічну дівчинку вдарило блискавкою
У Львові шестирічну дівчинку вдарило блискавкою
Співак, що захищає права ЛГБТ, влаштував перфоманс з Іриною Федишин на гей-параді в США (відео)
Співак, що захищає права ЛГБТ, влаштував перфоманс з Іриною Федишин на гей-параді в США (відео)
Росія втратила три мости після нових ударів Сил оборони
Росія втратила три мости після нових ударів Сил оборони
Синоптикиня Діденко розповіла, коли чекати дощу
Синоптикиня Діденко розповіла, коли чекати дощу
Окупанти готують пропагандистське шоу до Дня молоді: подробиці
Окупанти готують пропагандистське шоу до Дня молоді: подробиці
Митники попередили про обмеження для вантажівок на кордоні з Румунією
Митники попередили про обмеження для вантажівок на кордоні з Румунією

Новини

В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
Вчора, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua