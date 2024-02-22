Франція заявляє, що Росія погрожувала збити їхню у авіацію у Чорному морі

Російські пілоти давали зрозуміти, що їм не подобається, коли за ними спостерігають

Пілоти французьких ВПС регулярно патрулюють східний фланг НАТО

Російські сили погрожували збити французьку авіацію, що минулого місяця патрулювала міжнародний повітряний простір над Чорним морем. Це свідчить про все більш агресивну поведінку з боку Москви, заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню пише AP.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Міністр Себастьян Лекорню не повідомив конкретних подробиць про французькі польоти або авіацію, залучені до інциденту із погрозами збиття. Але він сказав, що Росія повертається до «особливо агресивної» позиції, яка нагадує поведінку колишнього Радянського Союзу під час холодної війни.

«Місяць тому, щоб дати вам дуже конкретний приклад, російська система управління повітряним рухом погрожувала збити французьку авіацію у Чорному морі, коли ми знаходилися у вільній міжнародній зоні, де ми патрулюємо», – сказав Лекорню в ефірі радіо RTL.

«Поведінка Росії 2024 року не має жодного стосунку до того, що ми бачили 2022 року і, очевидно, до агресії в Україні. Це пояснюється тим, що росія має труднощі на полі бою в Україні», – заявив французький міністр.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Пілоти французьких ВПС регулярно патрулюють східний фланг НАТО, що є частиною зусиль військового альянсу, що складається з 31 країни, щодо зміцнення своєї оборони з того часу, як два роки тому росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Французькі польоти включають дальнє патрулювання з допомогою літаків спостереження AWACS. Пролітаючи високо над узбережжям Чорного моря, вони використовують свій потужний радар та інші засоби спостереження, щоб спостерігати за Кримським півостровом, який був захоплений Росією і анексований у 2014 році. Розвідувальні польоти можуть помітити запуски ракет, повітряні бомбардування та іншу військову активність, вказує видання.

Російські пілоти, як зазначається, іноді ясно давали зрозуміти, що їм не подобається, коли за ними спостерігають.

У 2022 році російський винищувач випустив ракету поряд із літаком-розвідником RC-135 Rivet Joint британських ВПС, який летів у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, повідомив уряд Великої Британії. У березні 2023 року уряд США опублікував відео, на якому російський винищувач скидає пальне на розвідувальний дрон ВПС США. Безпілотник впав у Чорне море.

Раніше Франція викрила російську дезінформаційну мережу проти Заходу.