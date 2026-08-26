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Пєсков розповів про візит директора ЦРУ до Москви та його контакти зі спецслужбами

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Пєсков розповів про візит директора ЦРУ до Москви та його контакти зі спецслужбами
Директор ЦРУ Джон Реткліфф здійснив візит до Москви
фото:Getty Images

У Кремлі поки не бачать підстав говорити про потепління у відносинах Москви та Вашингтона

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що робити висновки про вплив візиту директора ЦРУ США Джона Реткліффа до Москви на російсько-американські відносини поки передчасно. Про це пише «Вести», передає «Главком».

За словами Пєскова, під час перебування Реткліффа у Москві відбулися контакти по лінії спеціальних служб. Водночас зустрічі директора ЦРУ з президентом Росії Володимиром Путіним не було.

«Мали місце контакти по лінії спеціальних служб. Можу сказати, що жодних зустрічей із президентом Росії не було. Президенту Путіну доповідають про все невідкладно», – сказав Пєсков.

У Кремлі назвали контакти спецслужб позитивним процесом

Речник російського президента зазначив, що контакти між спецслужбами самі по собі є позитивним явищем. За його словами, така взаємодія може тривати навіть у найскладніші періоди двосторонніх відносин.

Водночас Пєсков наголосив, що наразі зарано говорити про те, чи допоможе візит Реткліффа вивести відносини Росії та США з «глибокої кризи».

«Наскільки це позначиться загалом на процесі виходу наших двосторонніх відносин із тієї глибокої кризи, в якій вони перебувають, поки говорити передчасно», – заявив він.

Кремль не розкрив теми переговорів

Журналісти також запитали Пєскова, чи обговорювали під час контактів Україну та Іран і чи передавала американська сторона Москві певні попередження.

Представник Кремля не став розкривати деталі переговорів, заявивши, що йому більше нічого додати до сказаного.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що 25 серпня директор ЦРУ США Джон Реткліфф прибув до Москви на стратегічному військово-транспортному літаку C-17 Globemaster III. Для поїздки американського високопосадовця могли використати урядовий літак, однак для візиту обрали потужний військово-транспортний борт.

 

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Теги: ЦРУ Вашингтон Москва Дмитро Пєсков

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