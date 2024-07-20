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Соратники Гарріс готуються до її висування як кандидата у президенти – Politico

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Соратники Гарріс готуються до її висування як кандидата у президенти – Politico
Лідери демократів сумніваються в тому, що віцепрезидентка зможе перемогти Трампа
фото: Reuters

Чиновники, які підтримують Гарріс докладають зусилля для того, щоб у потрібний момент звернути на неї увагу однопартійців

Соратники віцепрезидентки США Камали Гарріс таємно готуються забезпечити її висування як кандидата у президенти від Демократичної партії у разі відмови чинного глави держави Джо Байдена брати участь у виборах. Про це пише Politico із посиланням на п'ять неназваних джерел.

Зазначається, «неформальна кампанія» ініційована не самою Гарріс чи її командою, а колишніми співробітниками її апарату, членами «кокусу чорношкірих конгресменів», а також головами правозахисних організацій та «давніми союзниками».

За словами одного з джерел, зараз чиновники, які підтримують Гарріс «тишком докладають зусилля» до того, щоб у потрібний момент звернути на неї увагу однопартійців. У разі виходу Байдена з передвиборчих перегонів, близькі до Гарріс люди мають намір переконати лідерів Демократичної партії в тому, що саме вона стане найкращою заміною чинного президента на майбутніх виборах.

За оцінками джерел, кампанія ускладнюється тим, що союзники віцепрезидента мають провести її в стислий термін, а також створити для Гарріс біографію, яка б для кандидата в президенти була підходящою, що свідчить про її значний внутрішньо- і зовнішньополітичний досвід. Оточення Гарріс при цьому визнає, що лідери демократів сумніваються в тому, що віцепрезидентка зможе перемогти колишнього президента США Дональда Трампа під час президентських виборів у листопаді.

Як пише видання, союзники Гарріс прагнуть заручитися підтримкою спонсорів Демпартії, щоб забезпечити фінансування передвиборчої кампанії у разі її висування кандидатом у президенти.

Так, неназваний спонсор демократів повідомив про отримання ним прохань про підтримку Гарріс від жінок, які спонсорують партію. Джерело видання також зазначило, що неназвана жіноча політична організація почала вести діалог зі своїми спонсорами з метою забезпечити Гарріс фінансову підтримку.

Видання зазначає, що ці відомості мають суто конфіденційний характер, оскільки Гарріс балотується на посаду віцепрезидента США в команді Байдена, серед демократів немає єдності з приводу майбутньої кампанії чинного президента США.

Нагадаємо, президент США Джо Байден пообіцяв відновити участь у передвиборчих заходах, призупинену через коронавірус, наступного тижня. Про це пише ABC News.

Раніше президент США Джо Байден доручив провести опитування серед американців, щоб дізнатися думку про те, які у Камали Гарріс шанси перемогти у президентських виборах, якщо вона замінить його.

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Теги: Камала Харріс вибори у США США президент фінансування

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