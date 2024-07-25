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Переговори про припинення вогню у Секторі Гази знаходяться на завершальній стадії – Reuters

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Переговори про припинення вогню у Секторі Гази знаходяться на завершальній стадії – Reuters
Напад ХАМАС 7 жовтня призвів до загибелі 1200 людей в Ізраїлі
фото з відкритих джерел

25 липня Джо Байден та Беньямін Нетаньягу обговорять питання щодо припинення вогню у Газі

Переговори про припинення вогню щодо заручників у конфлікті у Секторі Гази, схоже, знаходяться на завершальній стадії. Про це повідомляє агенція Reuters.

У матеріалі йдеться про те, що сьогодні, 25 липня, президент США Джо Байден і прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу обговорять прогалини, що залишилися.

Співрозмовник агенції розповів, що Ізраїль та ХАМАС усе ще мають розв'язати деякі проблеми, але скоро буде укладена угода, згідно з якою відбудеться шеститижневе припинення вогню в обмін на звільнення жінок, літніх чоловіків та поранених заручників.

Бойовики ХАМАС напали на південь Ізраїлю 7 жовтня, убивши 1200 людей і захопивши 250 в полон, згідно з ізраїльськими підрахунками.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що фаза інтенсивних бойових дій проти ХАМАС у секторі Гази добігає кінця, створюючи умови для перекидання більшої кількості військ до північного кордону, щоб протистояти ліванському угрупованню «Хезболла». Ізраїльський лідер сказав, що, хоча армія близька до завершення поточного наземного наступу на місто Рафах на півдні Гази, це не означає, що війна проти ХАМАСу закінчилася. 

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Теги: ХАМАС Сектор Гази Ізраїль США Беньямін Нетаньягу Джозеф Байден

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