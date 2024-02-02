Німецький телеканал зняв репортаж про життя окупованого Маріуполі: МЗС вимагає пояснень

Кореспондент ZDF Армін Кьорпер розповів, що «місто функціонує, працюють магазини та ресторани», а також нібито є опалення, гаряча вода та інтернет

Олег Ніколенко: «Ми закликаємо ZDF надати офіційне пояснення»

Німецький телеканал ZDF зняв репортаж про життя та функціонування Маріуполя, який перебуває у російської окупації. МЗС України вимагає пояснень щодо дій журналістів. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у Twitter (Х).

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Речник МЗС Олег Ніколенко підкреслив, що візит керівника московського бюро ZDF до окупованого Маріуполя без згоди України є порушенням українського законодавства. «Ми закликаємо ZDF надати офіційне пояснення. Порушення законодавства України може вплинути на подальшу роботу ЗМІ в Україні», – наголосив Ніколенко.

До відома, журналіст німецького телеканалу ZDF Армін Кьорпер, який очолює московське бюро, зняв репортаж у Маріуполі. Як повідомлялося, німецький телеканал ZDF подав інформацію як «рідкісний погляд на російську окупацію». Кореспондент ZDF Армін Кьорпер розповів про «велику кількість руйнувань», які він побачив. Однак він зазначив також і «багато відновлювальних робіт» у місті. Він розповідав про життя в окупованому місті, спотворивши картину.

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Німецький журналіст зазначає, що більшість жителів міста налаштовані проросійськи, при цьому додає, що Маріуполь заселяється росіянами. Він розповідає, що місто нібито відбудовується, але не вказує, що воно було зруйноване російським вторгненням.

За його словами, «місто функціонує, працюють магазини та ресторани», а також нібито є опалення, гаряча вода та інтернет.

Телеканал ZDF у матеріалі про репортаж наголошує, що Кьорпер обрав неоднозначну фразу «місто функціонує». На думку суспільного мовника Німеччини, репортаж «не залишає сумнівів», що Маріуполь був незаконно окупований Росією.