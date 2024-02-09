Польща розглядає блокаду українських товарів, оскільки не може конкурувати з Україною

Польща може запровадити повне блокування імпорту з України зокрема цукру та м’яса птиці

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що в деяких сферах буде необхідне повне блокування імпорту з України, як у випадку із зерновими. Це пов'язано з тим, що Польща також експортує сільськогосподарську продукцію на ринки інших країн ЄС і не може конкурувати в цьому питання з українським агросектором, який здійснює виробництво у значних масштабах. Про це в ефірі Польського радіо заявив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський.

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За його словами, польські аграрії «мають слушні очікування і вимоги, аби обмежити надмірний наплив товарів з України» на європейський ринок, особливо до Польщі.

Як зазначив міністр, може знадобитися повне блокування імпорту з України зокрема цукру та м’яса птиці – наразі відомство аналізує таку потребу. Свої вимоги міністерство Польщі подаватиме Єврокомісії, а також хоче закріпити їх у відносинах з Україною.

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«Ми будемо чітко домовлятися до кінця, тому що право на стороні фермерів і Міністерства сільського господарства, яке має схожу позицію щодо фермерів», – додав він.

Як заявив Секерський, протести польських, французьких та німецьких фермерів «дуже допомогли» Польщі у тиску на Єврокомісію, тож він вважає це прийнятними формами протесту.

«Фермери мають законні занепокоєння, очікування та вимоги щодо обмеження надмірного надходження товарів з України, а також з інших неєвропейських ринків до ЄС, особливо до Польщі», – сказав міністр.

За його словами, на Польщу та інші прикордонні країни найбільше вплинуло рішення ЄС лібералізувати торгівлю, дозволивши надходження товарів з України без мит.

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«Це мала бути форма допомоги Україні. Ми розуміємо допомогу, поляки її надали дуже рішуче і від щирого серця (...) ми ведемо двосторонні переговори з Україною, ми хочемо встановити певні суми і обсяги, які ми будемо контролювати. Якщо продукту забагато, то буде блокада», – резюмував він.

Міністр повідомив, що Польща веде двосторонні переговори з Україною з приводу встановлення величини квот на певні товари.