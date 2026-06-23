Гондурас оголосив про намір купити українські дрони

Можлива закупівля українських безпілотників стане частиною ширшої програми Гондурасу зі зміцнення безпекової співпраці з іноземними партнерами

Українські безпілотники можуть отримати нове застосування за тисячі кілометрів від фронту

Гондурас планує придбати дрони в України, щоб контролювати кордони, виявляти злочинні угруповання та боротися з наркоторгівлею.

Про намір закупити українські безпілотні системи заявив президент Гондурасу Насрі Асфура, пише «Главком». За його словами, технології мають допомогти силовикам ефективніше працювати у віддалених районах та посилити контроль над територіями, які використовують наркоторговці.

«Ми говоримо про дрони для захисту наших кордонів, для ефективної охорони наших кордонів, для боротьби з організованою злочинністю за допомогою високотехнологічного обладнання», – заявив Асфура.

Асфура заявив, що українські технології можуть стати допомогою для Гондурасу у питаннях національної безпеки – зокрема для боротьби з незаконним обігом наркотиків та охорони кордонів. Водночас він додав, що дрони можуть використовуватися і в цивільних сферах, зокрема в сільському господарстві.

Гондурас уже багато років залишається одним із ключових транзитних маршрутів для наркотрафіку з Південної Америки до Північної. В останні роки влада також фіксує появу плантацій коки та підпільних лабораторій у віддалених регіонах країни.

Окрім наркотрафіку, країна бореться з діяльністю потужних злочинних угруповань, зокрема банд MS-13 та Barrio 18, які пов’язують із вимаганням, насильством та контролем окремих територій.

За даними міжнародних оцінок, рівень убивств у Гондурасі залишається одним із найвищих у регіоні – близько 24 випадків на 100 тис. жителів.

Можлива закупівля українських безпілотників стане частиною ширшої програми Гондурасу зі зміцнення безпекової співпраці з іноземними партнерами. У країні також обговорюють спільні заходи у сфері боротьби зі злочинністю зі Сполученими Штатами.

Як повідомляв «Главком», президент Гондурасу вперше приїхав до України 19 червня. Зеленський з Насрі Асфурою обговорили ключові напрями розвитку двосторонніх відносин.