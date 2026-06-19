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Зеленський відзвітував про перший візит президента Гондурасу до України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський відзвітував про перший візит президента Гондурасу до України
Президент Гондурасу вперше приїхав до України 19 червня
фото: скриншот з відео

Зеленський та Насрі Асфурою обговорили ключові напрями розвитку двосторонніх відносин

Сьогодні, 19 червня, президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Гондурасу Насрі Асфура, який вперше відвідав Україну з моменту відновлення її незалежності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Сьогодні перший візит президента Гондурасу до України з початку відновлення нашої незалежності. Дуже важливо, щоб партнери України були тут і на власні очі бачили, через що проходять українці та українки. І тому ми вдячні за цей візит саме зараз», – йдеться у повідомленні.

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Зеленський та Насрі Асфурою обговорили ключові напрями розвитку двосторонніх відносин: товарообіг, агропромисловий сектор, економіка, цифровізація. «Гондурас зацікавлений у цьому, і ми готові тут допомагати. І також безпека. Сьогодні у військових, передусім дронових технологіях Україна – одна з найсильніших у світі. Ми готові допомагати тим, хто допомагає нам», – пояснив Зеленський.

«Дякую президенту і його команді за підтримку нас на всіх геополітично важливих майданчиках. З одного боку, Україна повинна захищатися, і нам потрібна ППО, щоб захищати життя наших людей. З іншого боку, нам потрібна така ж оборона наших геополітичних інтересів, щоб зрештою ця російська війна закінчилася надійним миром. Дякую!», – підсумував глава України.

Нагадаємо, 19 червня президент Гондурасу Насрі Асфура вперше відвідав Україну. Свій візит він розпочав зі вшанування пам’яті полеглих українських воїнів.

Теги: Гондурас Володимир Зеленський

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