Зеленський відзвітував про перший візит президента Гондурасу до України

Зеленський та Насрі Асфурою обговорили ключові напрями розвитку двосторонніх відносин

Сьогодні, 19 червня, президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Гондурасу Насрі Асфура, який вперше відвідав Україну з моменту відновлення її незалежності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Сьогодні перший візит президента Гондурасу до України з початку відновлення нашої незалежності. Дуже важливо, щоб партнери України були тут і на власні очі бачили, через що проходять українці та українки. І тому ми вдячні за цей візит саме зараз», – йдеться у повідомленні.

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Зеленський та Насрі Асфурою обговорили ключові напрями розвитку двосторонніх відносин: товарообіг, агропромисловий сектор, економіка, цифровізація. «Гондурас зацікавлений у цьому, і ми готові тут допомагати. І також безпека. Сьогодні у військових, передусім дронових технологіях Україна – одна з найсильніших у світі. Ми готові допомагати тим, хто допомагає нам», – пояснив Зеленський.

«Дякую президенту і його команді за підтримку нас на всіх геополітично важливих майданчиках. З одного боку, Україна повинна захищатися, і нам потрібна ППО, щоб захищати життя наших людей. З іншого боку, нам потрібна така ж оборона наших геополітичних інтересів, щоб зрештою ця російська війна закінчилася надійним миром. Дякую!», – підсумував глава України.

Нагадаємо, 19 червня президент Гондурасу Насрі Асфура вперше відвідав Україну. Свій візит він розпочав зі вшанування пам’яті полеглих українських воїнів.