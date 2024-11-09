Мобілізація жінок: Верховна рада пояснила, що чекає на українок

Жінки віком 18-25 років однаково з чоловіками повинні обов'язково проходити базову військову підготовку

Генеральний штаб не надавав жодних пропозицій та ініціатив щодо мобілізації жінок до лав Збройних сил України. Ця тема роздута штучно. Про це в коментарі «24 каналу» розповіла народна депутатка та членкиня Комітету з питань нацбезпеки та оборони Соломія Бобровська.

На її думку, «з вулиці» жінок ніхто не буде мобілізувати. Для них наразі пропонують не обов'язкову службу в армії, а лише наявність досвіду на випадок повторної війни проти України.

«Це також елемент такого загальнонаціонального концепту національного спротиву. У цьому немає нічого страшного, і в такий спосіб ми як суспільство готуємося до викликів воєнних», – пояснила депутатка.

Водночас вона відзначила, що жінки віком 18-25 років однаково з чоловіками повинні обов'язково проходити або базову військову підготовку, або йти на військову кафедру і ставати військовозобов'язаними.

Нагадаємо, народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що «у Конституції немає двох видів громадян, тому як чоловіки, так і жінки мають захищати Україну на фронті».

За словами нардепки, вона підтримує мобілізацію жінок та вважає, що наразі в Україні незаконна дискримінація чоловіків. Як зазначила Безугла, якщо жінок мобілізуватимуть до війська, то чоловіків мобілізовуватимуть менше.

Раніше народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Олександр Федієнко заявив, в українській армії є багато вакансій, які потребують людей. Він стверджує, що ніхто не змушуватиме жінок проти їх волі брати автомати і сидіти в окопах.

Як повідомлялося, посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що мобілізація жінок в Україні є неприйнятною, і до неї можуть вдатися у разі крайньої потреби.

До слова, роботодавці все частіше надають перевагу жінкам. Причиною цьому стала мобілізація чоловіків і складнощі з їх бронюванням.