Мобілізація жінок: Верховна рада пояснила, що чекає на українок
Жінки віком 18-25 років однаково з чоловіками повинні обов'язково проходити базову військову підготовку
Генеральний штаб не надавав жодних пропозицій та ініціатив щодо мобілізації жінок до лав Збройних сил України. Ця тема роздута штучно. Про це в коментарі «24 каналу» розповіла народна депутатка та членкиня Комітету з питань нацбезпеки та оборони Соломія Бобровська.
На її думку, «з вулиці» жінок ніхто не буде мобілізувати. Для них наразі пропонують не обов'язкову службу в армії, а лише наявність досвіду на випадок повторної війни проти України.
«Це також елемент такого загальнонаціонального концепту національного спротиву. У цьому немає нічого страшного, і в такий спосіб ми як суспільство готуємося до викликів воєнних», – пояснила депутатка.
Водночас вона відзначила, що жінки віком 18-25 років однаково з чоловіками повинні обов'язково проходити або базову військову підготовку, або йти на військову кафедру і ставати військовозобов'язаними.
Нагадаємо, народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що «у Конституції немає двох видів громадян, тому як чоловіки, так і жінки мають захищати Україну на фронті».
За словами нардепки, вона підтримує мобілізацію жінок та вважає, що наразі в Україні незаконна дискримінація чоловіків. Як зазначила Безугла, якщо жінок мобілізуватимуть до війська, то чоловіків мобілізовуватимуть менше.
Раніше народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Олександр Федієнко заявив, в українській армії є багато вакансій, які потребують людей. Він стверджує, що ніхто не змушуватиме жінок проти їх волі брати автомати і сидіти в окопах.
Як повідомлялося, посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що мобілізація жінок в Україні є неприйнятною, і до неї можуть вдатися у разі крайньої потреби.
До слова, роботодавці все частіше надають перевагу жінкам. Причиною цьому стала мобілізація чоловіків і складнощі з їх бронюванням.
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