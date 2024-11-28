Президентка Грузії звинуватила уряд у конституційному перевороті

За словами Зурабішвілі, сьогодні «неіснуюча, нелегітимна влада проголосила не мир, а війну – власному народу, власному минулому та власному майбутньому»

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі виступила з екстреною заявою після рішення уряду призупинити процес євроінтеграції країни, назвавши це «крапкою в конституційному перевороті». Про це повідомляє Sova.

«Сьогодні було поставлено крапку в конституційному перевороті, який триває кілька тижнів або навіть місяців. Поставлено крапку в русі від Європи до Росії. Якщо хтось мав якісь сумніви, то сьогодні ці сумніви розвіялися», – заявила президентка на брифінгу.



За словами Зурабішвілі, сьогодні «неіснуюча, нелегітимна влада проголосила не мир, а війну – власному народу, власному минулому та власному майбутньому».

«На цьому шляху немає ні грузинської державності, ні незалежності, ні майбутнього без Росії», – додала Зурабішвілі.

Перед брифінгом глава держави провела зустріч із представниками дипломатичного корпусу та лідерами прозахідної опозиції. За її словами, у питанні зміни зовнішньополітичного курсу Грузії більше немає чого доводити, все вже ясно. Вона звернула увагу, що буквально за кілька хвилин після виступу прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе, в якому він заявив про призупинення євроінтеграції, президент РФ Володимир Путін «висловив своє задоволення та оцінив владу Грузії за їхню покірність».

За словами президентки Грузії, вона закликала дипломатів «прямо зараз ухвалити рішення, які давно мали бути ухвалені» і закликала Захід допомогти грузинському суспільству вирішити головне завдання – призначити та провести нові парламентські вибори.

Президентка також прокоментувала зустріч із лідерами опозиції, закликавши різні політичні партії об'єднатися та відкласти у бік розбіжності, зазначивши, що «сьогодні перед цим викликом ми або будемо разом, або нас не буде».

Зурабішвілі також заявила, що зараз у Грузії йде рух опору. Вона пообіцяла, що буде до кінця президентом, наголосивши, що сьогодні залишається єдиним легітимним інститутом та єдиною людиною, наділеною правом «говорити зі світом від імені грузинського суспільства».

На даний момент у великих містах Грузії відбуваються акції протесту, пише Эхо Кавказа. Люди виходять на вулиці в Кутаїсі та Батумі, перекривають дороги. Надходять повідомлення про сутички з поліцією. У Тбілісі протестувальники перекрили проспект Руставелі.b

Як повідомляв «Главком», прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Після його заяви, біля центрального офісу правлячої партії «Грузинська мрія» у Тбілісі ввечері зібрався стихійний мітинг.

Нагадаємо, що сотні громадян у перший день засідання нового парламенту Грузії вийшли на масштабні протести. На деяких вулицях поліції значно більше аніж протестувальників. Перше засідання мало розпочатися о 12:00. Сесія парламенту вважатиметься легітимною, якщо в засіданні візьме участь більшість – 76 депутатів. Сесію парламенту очолює депутат Ладо Кахадзе. Опозиція не братиме участі у засіданні.

Як відомо, у Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії.

До слова, 4 листопада у Тбілісі відбулася друга акція протесту проти результатів парламентських виборів.