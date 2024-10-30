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Парламент Грузії ризикує працювати у форматі «подвійного складу»

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Парламент Грузії ризикує працювати у форматі «подвійного складу»
У Грузії дилема із новим парламентом
фото з відкритих джерел

Після виборів у Грузії складна ситуація з парламентом

Парламент Грузії опинився на межі кризи: новий склад має достатньо мандатів для початку роботи, але не для повного завершення повноважень попереднього складу. Про це повідомляє Центр досліджень законодавства України. 

У матеріалі йдеться про те, що навіть 54% голосів забезпечують «Грузинській мрії» лише 88 чи 89 мандатів. Згідно зі статтею 38 Конституції Грузії, перше засідання новообраного парламенту може розпочатися, якщо на ньому присутня більшість від повного складу (76 із 150 депутатів).

Однак повний обсяг повноважень парламент Грузії може набути тільки за наявності двох третин від повного складу (100 із 150). І лише з цього моменту попереднє скликання втрачає свої повноваження.

Водночас Конституція Грузії передбачає, що закони ухвалюються простою більшістю від загальної кількості присутніх (але не менше 50 депутатів), а у випадку «органічних» законів (які регулюють фундаментальні аспекти державного устрою) – більшістю від повного складу парламенту (76 голосів).

Автор пояснює, що через це виникає досить парадоксальна ситуація – у «Грузинської мрії» достатньо мандатів для проведення першого засідання і початку роботи нового парламенту, але недостатньо для припинення повноважень старого, термін яких добігає кінця.

Отже, виникає невизначена ситуація, за якої необхідно або знайти ще кілька десятків депутатів, або наступні 4 роки мати «подвійний парламент».

Нагадаємо, Грузія для продовження процесу вступу до Європейського Союзу має скасувати закон «Про прозорість іноземного впливу» та законодавчий пакет «Про сімейні цінності та захист неповнолітніх».

Як повідомлялося, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не виключає, що у разі перемоги на парламентських виборах партії «Грузинська мрія» її можуть посадити до в’язниці. Крім того, вона заявила, що правляча партія країни «Грузинська мрія» є «довіреною особою Росії».

Згодом у центрі Тбілісі зібралися незгодні з результатами парламентських виборів, які пройшли у Грузії 26 жовтня. Протестувальники розгортали прапори Грузії, Європейського Союзу та України. 

До слова, Центральна виборча комісія Грузії оголосила, що 29 жовтня відбудеться перерахунок бюлетенів на 14% виборчих дільницях. Це рішення прийнято після занепокоєння, висловленого незалежними спостерігачами щодо парламентських виборів.

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Теги: Конституція закон партії Грузія Саломе Зурабішвілі парламент

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