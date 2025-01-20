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Губернатором Ватикану вперше в історії стане жінка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Губернатором Ватикану вперше в історії стане жінка
Черниця замінить на посаді архієпископа Фернандо Вергеса Альсагу
фото з відкритих джерел

З 2021 року Раффаела Петріні обіймає посаду генерального секретаря губернаторства Ватикану

Папа Римський Франциск у березні планує призначити на посаду губернатора Ватикану черницю Раффаелу Петріні. Про це він заявив в ефірі італійського ток-шоу Che tempo che fa, повідомляє DW.

З 2021 року Петріні обіймає посаду генерального секретаря губернаторства Ватикану. На посаді глави уряду вона замінить архієпископа Фернандо Вергеса Альсагу, якому 1 березня 2025 року виповниться 80 років.

«Робота жінок у курії (головний адміністративний орган Святого Престолу і Ватикану) просувалася повільно, але ефективно. Жінки справляються краще за нас», – зазначив Папа Римський.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск вперше призначив жінку очільницею Дикастерії інститутів богопосвяченого життя та Товариств апостольського життя, що займається питаннями чернечих інституцій. Префекткою стала сестра Симона Брамбілла, яка донині працювала у відомстві Римської курії секретаркою.

Як повідомлялося, Папа Римський через падіння у своїй резиденції у Ватикані пошкодив руку, отримавши забій правого передпліччя. Щоб уникнути ускладнень, його руку знерухомили.

До слова, Папа Римський Франциск звернувся до черниць із Союзу Святої Катерини Сієнської Місіонерської школи, звернувши увагу на їхні «оцтові обличчя».

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Теги: Папа Римський Ватикан релігія жінка

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