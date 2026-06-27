Трамп заговорив про тиск на Путіна та став на бік Зеленського – Axios

Трамп заявив, що Україна «почувається досить непогано» у війні та натякнув на необхідність посилення тиску на Росію

Після оголошеної Зеленським 40-денної «операції впливу» на РФ відбулася одна з найбільших атак українських дронів за час війни

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з Володимиром Зеленським на саміті G7 заявив про необхідність посилення тиску на Росію та відзначив прогрес України у війні проти держави-агресорки. Як інформує «Главком», про це повідомляє Axios.

За даними видання, Україна веде масштабну та високотехнологічну дронову кампанію, яка завдала ударів по російській нафтопереробній інфраструктурі, порушила логістику та вперше за кілька років перенесла бойові дії на територію самої Росії.

У цьому контексті президент України Володимир Зеленський оголосив про початок «40-денної операції впливу», мета якої – посилити тиск на Москву та наблизити її до мирної угоди.

Axios зазначає, що вже невдовзі після заяви Зеленського відбулася одна з найбільших атак українських дронів за час війни – удари були завдані по 12 регіонах РФ та окупованому Криму. Російська влада заявила про перехоплення сотень безпілотників, а в Тульській області повідомляли про вибухи на хімічному підприємстві.

Також цього тижня під удари потрапили щонайменше три російські нафтопереробні заводи, а раніше серйозних пошкоджень зазнав один із найбільших НПЗ у районі Москви, який, за даними Reuters, може бути виведений з експлуатації до 2027 року.

У кулуарах G7 Дональд Трамп, який провів окрему зустріч із Зеленським і мав нещодавню розмову з Володимиром Путіним, заявив, що Україна «почувається досить непогано» у війні та натякнув на необхідність посилення тиску на Росію. Водночас, за даними Axios, частина учасників саміту сумнівається, що США готові до реальних кроків у цьому напрямку.

Видання також зазначає, що попри зростання тиску на Росію, серед аналітиків немає єдиної думки щодо того, чи здатна українська дронова кампанія суттєво наблизити завершення війни, чи навпаки – зміцнить позицію Кремля щодо продовження бойових дій.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський затвердив Службі безпеки України 40-денну операцію впливу на державу-агресорку Росію заради спонукання до закінчення війни.

Також 25 червня президент Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та подякував йому за оперативну роботу з ліквідації наслідків російського удару по Лаврі.

Крім того, президент заслухав доповідь голови Служби зовнішньої розвідки Олега Луговського. СЗР здобула матеріали, які свідчать про фактично щоденне поглиблення кризи з пальним, воєнною логістикою та управлінням у Криму. До того ж розвідники отримали внутрішню російську документацію щодо оцінки настроїв громадян держави-агресорки. Окремо на території Білорусі зафіксовано заходи з підготовки до потенційного розширення агресії проти України.