Ізраїль вдруге депортує Грету Тунберг

Активістку депортують до Греції після того, як ізраїльський флот перехопив і затримав її корабель

Екоактивістку Грету Тунберг, яка намагалася прорватися до Гази, буде знову депортовано. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Times of Israel.

Крім Тунберг з країни депортують 28 громадян Франції, 27 греків, 15 італійців та девʼятьох шведів. Усіх їх доставлять до Греції, звідти вони зможуть вирушити додому.

Наразі під вартою в Ізраїлі все ще перебувають 28 громадян Іспанії, однак 21 представник цієї країни вже дістався додому звідти. Загалом Ізраїль уже депортував 170 громадян різних держав після того, як їх затримали під час спроби «прорвати облогу» Гази.

Нагадаємо, екоактивістка Грета Тунберг повідомила шведським чиновникам про «нелюдські умови утримання» та «жорстоке поводження» після її затримання ізраїльськими військовими під час перехоплення гуманітарної флотилії, що прямувала до Гази. Згідно з документами, Тунберг перебувала у тісній камері, мала обмежений доступ до їжі та води і заявила про появу висипу, ймовірно, спричиненого клопами.

У листі Міністерства закордонних справ Швеції зазначається, що дипломат, який відвідав активістку, підтвердив її скарги на зневоднення, брак води та їжі, а також тривале перебування «на твердих поверхнях». У відповідь на запит The Guardian ізраїльська влада спростувала всі звинувачення, заявивши, що «усім затриманим було надано воду, їжу, медичну допомогу та юридичний доступ» і що «Ізраїль залишається державою, яка дотримується верховенства права».

До слова, ізраїльські військові перехопили флотилію гуманітарних суден, що прямували до Гази в рамках операції «Марш до Гази». Судна, серед яких були «Альма» та «Сіріус», були зупинені в міжнародних водах.