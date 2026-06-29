Ізраїль визнав геноцид вірмен на тлі напруженості з Туреччиною

Ізраїль визнав геноцида вірмен та зауважив, що це було зроблено не заради помсти Туреччині

Геноцид вірмен Османською імперією визнали понад 30 держав світу, серед яких США, Франція, Німеччина, Ліван та Сирія

Уряд Ізраїлю одностайно схвалив резолюцію про визнання геноциду вірмен, яка тепер буде направлена на голосування до парламенту (Кнесету). Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар, який виніс цю ініціативу на розгляд Кабінету міністрів, наголосив, що визнання знищення вірменського народу Османською імперією є моральним та історичним обов'язком країни.

Очільник МЗС засудив «багаторічну інституціоналізовану кампанію заперечення та маніпулятивного переписування історії», яку веде переважно турецький уряд. Саар окремо зауважив, що цей крок не є «актом помсти» за відкриту ворожість Анкари, оскільки «брехливі наративи Туреччини проти Ізраїлю не повинні давати їй імунітету від історичної правди».

Рішення ізраїльського уряду ухвалене на тлі глибокого погіршення двосторонніх відносин, що загострилися через війну Ізраїлю в Газі, розпочату після терористичної атаки ХАМАС 7 жовтня 2023 року. Туреччина на чолі з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом регулярно звинувачує ізраїльську сторону в геноциді палестинців, де від початку конфлікту загинуло понад 73 тисячі людей.

У відповідь на нинішнє голосування віцепрезидент Туреччини Джевдет Йилмаз та Міністерство закордонних справ країни назвали резолюцію політично мотивованою спробою уряду Беньяміна Нетаньягу відвернути увагу міжнародної спільноти та Міжнародного суду ООН від власних злочинів у Газі.

Геноцид вірмен – це цілеспрямоване фізичне знищення вірменського населення, організоване урядом Османської імперії у 1915-1923 роках. Внаслідок масових депортацій, вбивств та створення нестерпних умов життя було знищено близько 1,5 млн людей. 24 квітня 1915 року в Стамбулі було заарештовано, а згодом страчено сотні представників вірменської інтелектуальної, політичної та релігійної еліти. Під приводом воєнних дій під час Першої світової війни розпочалося масове виселення вірмен до безводних пустель Сирії та Месопотамії. Більшість депортованих гинула в дорозі від голоду, хвороб або нападів османських формувань. Туреччина, як правонаступниця Османської імперії, визнає факт загибелі багатьох вірмен, проте категорично відкидає термін «геноцид». Вона стверджує, що кількість жертв була значно меншою, а смерті стали наслідком громадянської війни та загальних труднощів воєнного часу.

Нагадаємо, Туреччина вирішила припинити всі торговельні та економічні відносини з Ізраїлем. За словами міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, ці заходи включають закриття турецьких портів і повітряного простору для ізраїльських суден і літаків.

Фідан зазначив, що ці кроки є відповіддю на дії Ізраїлю в Секторі Гази, а також на його удари по Сирії, Ємену та Лівану. Крім того, турецьким кораблям заборонено заходити в ізраїльські порти, а турецькі порти не можна використовувати для перевезення зброї та боєприпасів для Ізраїлю.