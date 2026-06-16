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Саміт G7, авіакатастрофа Су-24М на Хмельниччині. Головне за 16 червня 2026

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Саміт G7, авіакатастрофа Су-24М на Хмельниччині. Головне за 16 червня 2026
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 16 червня 2026 року

Сьогодні на Хмельниччині розбився фронтовий бомбардувальник Су-24М сьомої бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних сил ЗСУ. На полях саміту країн «Групи семи» відбулася зустріч Зеленського та Трампа. Також Московський НПЗ призупинив роботу після атаки дронів.

«Главком» склав добірку головних подій 16 червня.

Авіакатастрофа Су-24М на Хмельниччині

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Сьогодні, 16 червня, близько 19-ї години розбився фронтовий бомбардувальник Су-24М сьомої бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних сил ЗСУ. Обидва льотчики загинули.

Саміт G7

Саміт G7, авіакатастрофа Су-24М на Хмельниччині. Головне за 16 червня 2026 фото 1
фото: Getty Images

На полях саміту країн «Групи семи» у французькому місті Евіан-ле-Бен відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. З американського боку в розмові взяв участь державний секретар США Марко Рубіо, а з українського – секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

Також у місті Евіан-ле-Бен відбулася офіційна робоча сесія саміту «Групи семи» під назвою «Будувати мир і безпеку для України та для Європи».

Детальніше про саміт G7 читайте за посиланням.

Московський НПЗ призупинив роботу після атаки дронів

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Московський НПЗ, який є найбільшим постачальником пального для Московської області, зупинив роботу після атаки дронів 16 червня. Удар по нафтопереробному заводу пошкодив основну переробну установку, на яку припадає 53% потужності.

Російський корабель відкрив вогонь по британській яхті

Екіпаж російського військового корабля здійснив попереджувальний постріл у бік британської яхти, яка наблизилася до нього в акваторії Ла-Маншу. Інцидент стався у вівторок близько 11:40 за місцевим часом у морському районі між островом Вайт та узбережжям Нормандії.

Інші важливі новини

  • Путін підписав указ про призначення виборів до Держдуми.
  • Глава МЗС Туреччини у Москві висловився про завершення війни в Україні.
  • Росіяни атакували Нікополь.
  • Україна та Албанія підписали угоду про автомобільне сполучення.

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Теги: саміт Володимир Зеленський путін нафта Туреччина росія війна Дональд Трамп

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