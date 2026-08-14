Польські посадовці полаялися через ракети для України

У польському Міноборони пояснили, чому передача Україні двох-трьох ракет не послабить захист країни

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик різко відреагував на заяви колишнього очільника оборонного відомства Маріуша Блащака, який виступив проти можливої передачі Україні ракет для систем Patriot. Томчик назвав безпідставними побоювання щодо того, що кілька переданих ракет послаблять польську протиповітряну оборону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Polsat News.

Політики партії «Право і справедливість», зокрема Блащак, розкритикували наміри польського уряду передати Україні ракети-перехоплювачі. Вони заявляли, що ці боєприпаси повинні використовуватися для захисту польського неба, міст та населення країни.

Томчик натомість наголосив, що йдеться лише про дві-три ракети. На його думку, їхня передача не позбавить Польщу можливостей захищати власний повітряний простір.

«Якщо ми справді вважаємо, що Польща якимось чином втратить свої можливості, передавши дві чи три ракети на користь української системи, де все, що долітає до Польщі – а ми ж знаємо, що це трапляється час від часу – спочатку перебуває на території України і може бути там збито, то це означає, що лише божевільний вигадує такі аргументи», – заявив Томчик.

Таким чином заступник міністра звернув увагу, що повітряні цілі, які потенційно здатні долетіти до території Польщі, спочатку перебувають у повітряному просторі України та можуть бути перехоплені українською протиповітряною обороною.

Нагадаємо, що Польща найближчими днями може ухвалити рішення щодо передачі Україні чергової партії ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Переговори з цього питання тривають, зокрема, з НАТО та США.