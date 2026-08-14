Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польські посадовці полаялися через ракети для України

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Польські посадовці полаялися через ракети для України
Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик назвав кількість ракет Patriot, які готові передати Україні
фото: polsatnews

У польському Міноборони пояснили, чому передача Україні двох-трьох ракет не послабить захист країни

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик різко відреагував на заяви колишнього очільника оборонного відомства Маріуша Блащака, який виступив проти можливої передачі Україні ракет для систем Patriot. Томчик назвав безпідставними побоювання щодо того, що кілька переданих ракет послаблять польську протиповітряну оборону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Polsat News.

Політики партії «Право і справедливість», зокрема Блащак, розкритикували наміри польського уряду передати Україні ракети-перехоплювачі. Вони заявляли, що ці боєприпаси повинні використовуватися для захисту польського неба, міст та населення країни.

Томчик натомість наголосив, що йдеться лише про дві-три ракети. На його думку, їхня передача не позбавить Польщу можливостей захищати власний повітряний простір.

«Якщо ми справді вважаємо, що Польща якимось чином втратить свої можливості, передавши дві чи три ракети на користь української системи, де все, що долітає до Польщі – а ми ж знаємо, що це трапляється час від часу – спочатку перебуває на території України і може бути там збито, то це означає, що лише божевільний вигадує такі аргументи», – заявив Томчик.

Таким чином заступник міністра звернув увагу, що повітряні цілі, які потенційно здатні долетіти до території Польщі, спочатку перебувають у повітряному просторі України та можуть бути перехоплені українською протиповітряною обороною.

Нагадаємо, що Польща найближчими днями може ухвалити рішення щодо передачі Україні чергової партії ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Переговори з цього питання тривають, зокрема, з НАТО та США. 

Читайте також:

Теги: Польща Україна системи ППО Patriot

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ракетний терор Путіна лише наближає кризу в Росії
Ракетний терор Путіна лише наближає кризу в Росії
6 серпня, 08:59
Ми не повинні відповідати на українофобію полонофобією
Відносини з Польщею. Як відповідати на українофобію
7 серпня, 10:01
Вікторія зараз приймає від 15 до 18 таблеток на день через свої симптоми
Жінка після укусу кліща на відпочинку в Греції 42 дні була в комі
1 серпня, 16:15
Фігурантам уже повідомлено про підозру
У Болгарії затримано «наркобарона», який керував 14 лабораторіями в Україні та ЄС
5 серпня, 14:14
Туск розкритикував політиків, які хочуть тиснути на Україну
Допомога Україні розколола Польщу? Туск жорстко звернувся до критиків допомоги Києву
14 липня, 15:32
Глибокі удари ЗСУ можуть змусити Путіна до переговорів
Єврокомісар назвав умову, яка змусить Путіна сісти за стіл переговорів
16 липня, 20:05
Трамп спершу зустрінеться із Зеленським, а потім із Нетаньяху
Стало відомо, коли Зеленський зустрінеться з Трампом у США
28 липня, 06:50
Прем'єр Польщі Дональд Туск прокоментував падіння російської ракети на території Польщі
Туск пояснив, чи була Польща ціллю російської ракети
30 липня, 15:41
Трамп згадав Байдена у відповідь на прохання України про ракети
Трамп пояснив, чи отримає Україна додаткові системи Patriot
7 серпня, 06:13

Політика

SpaceX пішла назустріч Польщі після скандалу зі Starlink
SpaceX пішла назустріч Польщі після скандалу зі Starlink
США підтвердили суверенітет Японії над Курилами після візиту Путіна
США підтвердили суверенітет Японії над Курилами після візиту Путіна
Польські посадовці полаялися через ракети для України
Польські посадовці полаялися через ракети для України
Винищувач НАТО збив дрон у небі над Латвією
Винищувач НАТО збив дрон у небі над Латвією
Росія почала захищати свої танкери від українських дронів – FT
Росія почала захищати свої танкери від українських дронів – FT
Україна переймається позицією США у можливих переговорах із Росією – Politico
Україна переймається позицією США у можливих переговорах із Росією – Politico

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
362K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 серпня: ситуація на фронті
191K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 серпня 2026
109K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
75K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину
58K
Порожні полиці у «Сільпо» та «Форі». Компанії звернулися до українців

Новини

В Україні без опадів: погода на 14 серпня 2026
Сьогодні, 05:59
Міжнародний день шульги: яскраві листівки, привітання, цікаві факти та історія свята
Вчора, 06:30
В Україні без опадів: погода на 13 серпня 2026
Вчора, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12 серпня, 14:38
В Україні спекотно: погода на 12 серпня 2026
12 серпня, 06:00
День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua