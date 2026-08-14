SpaceX пішла назустріч Польщі після скандалу зі Starlink

Компанія заявила, що не запроваджуватиме для польських користувачів обмежень, яких немає в інших країнах Європи

SpaceX відповіла на претензії польської влади через виключення Польщі з європейської зони роумінгу Starlink. Компанія пообіцяла включити країну до внутрішньоєвропейської зони Starlink Roam. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр Польщі, міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський, пише «Главком».

«SpaceX відповіла на мій запит і не буде ставитися до польських клієнтів гірше, ніж до клієнтів в інших європейських країнах. Отримана мною заява є чіткою: Польща буде включена до внутрішньоєвропейської зони роумінгу Starlink Roam. На польських клієнтів не поширюватимуться жодні нові обмеження», – написав Гавковський у соцмережі X.

Він назвав це хорошою новиною для польських користувачів, але наголосив, що тепер очікує швидкого виконання заяви SpaceX на практиці. «Поляки, які користуються Starlink, мають отримувати таке саме ставлення, як і користувачі в інших країнах Європи», – додав польський урядовець.

Як писав «Главком», напередодні Польща виступила проти нових правил користування Starlink для своїх громадян. Із 17 серпня польських користувачів Starlink Roam мали зобов’язати повідомляти про поїздки за межі країни та проходити додаткову перевірку документів. Водночас Польщу виключили з переліку держав європейської зони Starlink.

Віцепрем’єр і міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський назвав таке рішення «скандалом» та заявив, що польські клієнти не повинні отримувати гірші умови, ніж користувачі Starlink в інших країнах Європи.

Варшава звернулася до SpaceX із вимогою скасувати обмеження. Гавковський також попередив, що в разі відсутності реакції Польща може вдатися до економічних заходів проти компанії.