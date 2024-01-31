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Закриття російських шкіл: влада Литви ухвалила нове рішення

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Закриття російських шкіл: влада Литви ухвалила нове рішення
Литва виступає за закриття російських шкіл
фото: Delfi

У Литві вирішили відкласти питання про закриття російських шкіл

Питання закриття у Литві російських шкіл відкладено, заявив міністр освіти, науки та спорту країни Гінтаутас Якштас на засіданні парламентського комітету з освіти та науки. За його словами, рішення про це ухвалено через нестачу освітніх установ у тих районах, де вони розташовані. Про це пишуть росЗМІ. 

«Закриття шкіл з російською мовою навчання зараз не обговорюється, оскільки в тих самоврядуваннях, де вони працюють, взагалі відчувається брак шкіл», – сказав він.

Якштас додав, що міністерство не відмовляється від цієї ідеї. Він пояснив необхідність тим, що у таких установах поширюються антилитовські настрої. За його словами, ідеї щодо вирішення цього питання обговорюватимуться на наступному засіданні очолюваного ним відомства. Він також попросив усіх охочих зробити свої пропозиції.

Якштас раніше заявив, що влада Литви розглядає можливість відмови від російської як мови навчання в школах. За його словами, у країні необхідно орієнтуватися офіційними мовами ЄС. Литовський міністр додав, що щодо навчання можливі двосторонні домовленості з іншими країнами, якщо вони є дружніми.

До слова, мер Вільнюса Валдас Бенкунскас порівняв російські школи Литви із «закритими гетто з плакатами Путіна». Міський голова заявив, що необхідно підвищити якість освіти в таких навчальних закладах, але закривати їх не слід.«Ми проведемо переговори з фахівцями в галузі освіти. Моя позиція буде дуже чіткою – у нинішньому форматі мережі ми маємо шукати заходів щодо покращення та посилення якості освіти в цих школах і зробити так, щоб вони не були якимись закритими гетто, де таємно висять плакати Путіна», – заявив Бенкунскас. Пізніше міністр освіти, науки і спорту Литви закликав брати приклад із латишів та естонців, які не лише відмовилися від російських шкіл, а й стали на шлях невикладання російської мови як іноземної. Міносвіти Литви представить пропозицію про поетапне закриття російських шкіл у найближчі тижні.

Нагадаємо, в уряді Литви шукають законні способи відмовитися від навчальних закладів для російської національної меншини. Причиною цього стала нещодавня стрілянина в навчальному закладі. Про це заявив міністр освіти, науки і спорту Литви Гінтаутас Якштас. За словами міністра, Латвії та Естонії було легше ухвалити таке рішення, оскільки у них немає великих громад національних меншин.У випадку з Литвою, за його словами, йдеться про збереження наявних угод із Польщею, і немає жодних юридичних підстав для виділення однієї національної меншини.

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Теги: міністр навчання влада стрілянина переговори

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