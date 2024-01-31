Закриття російських шкіл: влада Литви ухвалила нове рішення

У Литві вирішили відкласти питання про закриття російських шкіл

Питання закриття у Литві російських шкіл відкладено, заявив міністр освіти, науки та спорту країни Гінтаутас Якштас на засіданні парламентського комітету з освіти та науки. За його словами, рішення про це ухвалено через нестачу освітніх установ у тих районах, де вони розташовані. Про це пишуть росЗМІ.

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«Закриття шкіл з російською мовою навчання зараз не обговорюється, оскільки в тих самоврядуваннях, де вони працюють, взагалі відчувається брак шкіл», – сказав він.

Якштас додав, що міністерство не відмовляється від цієї ідеї. Він пояснив необхідність тим, що у таких установах поширюються антилитовські настрої. За його словами, ідеї щодо вирішення цього питання обговорюватимуться на наступному засіданні очолюваного ним відомства. Він також попросив усіх охочих зробити свої пропозиції.

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Якштас раніше заявив, що влада Литви розглядає можливість відмови від російської як мови навчання в школах. За його словами, у країні необхідно орієнтуватися офіційними мовами ЄС. Литовський міністр додав, що щодо навчання можливі двосторонні домовленості з іншими країнами, якщо вони є дружніми.

До слова, мер Вільнюса Валдас Бенкунскас порівняв російські школи Литви із «закритими гетто з плакатами Путіна». Міський голова заявив, що необхідно підвищити якість освіти в таких навчальних закладах, але закривати їх не слід.«Ми проведемо переговори з фахівцями в галузі освіти. Моя позиція буде дуже чіткою – у нинішньому форматі мережі ми маємо шукати заходів щодо покращення та посилення якості освіти в цих школах і зробити так, щоб вони не були якимись закритими гетто, де таємно висять плакати Путіна», – заявив Бенкунскас. Пізніше міністр освіти, науки і спорту Литви закликав брати приклад із латишів та естонців, які не лише відмовилися від російських шкіл, а й стали на шлях невикладання російської мови як іноземної. Міносвіти Литви представить пропозицію про поетапне закриття російських шкіл у найближчі тижні.

Нагадаємо, в уряді Литви шукають законні способи відмовитися від навчальних закладів для російської національної меншини. Причиною цього стала нещодавня стрілянина в навчальному закладі. Про це заявив міністр освіти, науки і спорту Литви Гінтаутас Якштас. За словами міністра, Латвії та Естонії було легше ухвалити таке рішення, оскільки у них немає великих громад національних меншин.У випадку з Литвою, за його словами, йдеться про збереження наявних угод із Польщею, і немає жодних юридичних підстав для виділення однієї національної меншини.