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Кулеба пояснив, які інструменти впливу на Орбана має Україна з союзниками

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кулеба пояснив, які інструменти впливу на Орбана має Україна з союзниками
За словами Кулеби, як показали останні засідання Європейської Ради, механізми впливу на Орбана є
фото з відкритих джерел

Кулеба каже, пошук компромісу з Угорщиною є надзвичайно складним завданням

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на Саміті ЄС, який тривав в період з 14 по 15 грудня, дозволив початок переговорів щодо вступу України до ЄС. Втім, угорський прем'єр заблокував надання фінансової допомоги нашій державі у розмірі 50 мільярдів євро. Глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів на заході NV «Україна і світ попереду 2024» про основні чинники, які вплинули на рішення Угорщини.

Зокрема міністр розповів, що на якомусь етапі європейська інтеграція України нагадувала йому комунізм, у зв'язку з марними обіцянками попередників. Він наголосив, що його принципова позиція полягає у відсутності встановлення будь-яких дедлайнів.

За словами Кулеби, як показали останні засідання Європейської Ради, механізми впливу на Орбана є. Втім, очільник МЗС наголосив, що пошук компромісу з Угорщиною є надзвичайно складним завданням.

«Був проведений ретельний аналіз, хто має реальний вплив на Угорщину загалом у Європі. Навмисно не говорю – особисто на Віктора Орбана. І з цими людьми були проведені розмови», – зазначив Кулеба.

Міністр закордонних справ також наголосив, що раніше українське представництво закликало усіх учасників Саміту ЄС, зокрема західних лідерів, що не варто підтримувати Україну тихо.

За словами міністра, зараз не той час, коли можна сидіти та мовчати, дозволяючи активнішим учасникам вирішити справу. Він зазначив, що усі повинні були захищати ухвалення рішення про відкриття переговорів щодо вступу України в ЄС.

«Президент був дуже чіткий у комунікації. І коли туди зайшов Віктор Орбан і почалася ця розмова, то він побачив, що це не те, що він єдиний, хто проти – всі не просто мовчать, а відкрито «за». І це створило зовсім іншу ситуацію», – розповів очільник МЗС.

Водночас Дмитро Кулеба зазначив, що Орбан заблокував надання фінансової допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро через те, що раніше вже погодився на відкриття перемовин про вступ нашої держави до ЄС.

Глава МЗС також зауважив, що дискусію щодо фінансування було перенесено для того, аби уникнути вето від Угорщини. За словами Кулеби, якщо це вдасться зробити, то Україна отримає пакет від 27 держав. У разі повторного блокування, його буде надано, але вже від 26 країн.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрінеться прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

До слова, депутати Європейського парламенту почали збирати підписи щодо недовіри Єврокомісії після розморожування 10 млрд євро для Угорщини під час саміту лідерів ЄС у грудні.

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Теги: Дмитро Кулеба Віктор Орбан Угорщина Європейський союз

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