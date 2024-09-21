Гарріс прийняла запрошення на дебати від CNN

Віцепрезидентка США готова до нового обговорення перед виборами та чекає на відповідь республіканського опонента

Віцепрезидентка США Камала Гарріс у суботу прийняла запрошення на дебати, які плануються на 23 жовтня. Водночас вона закликала свого республіканського опонента, Дональда Трампа, також взяти участь у цій події. Про це повідомляє телеканал CNN.

За словами керівниці виборчої кампанії Гарріс, Джен О’Меллі Діллон, віцепрезидентка готова до ще однієї зустрічі на сцені з Трампом і переконана, що він без «проблем погодиться» на дебати. CNN підтвердило, що запросило обох кандидатів, вважаючи другий раунд дебатів важливим для американського народу.

«Ми з нетерпінням чекаємо на відповідь від обох кампаній, щоб громадськість мала можливість почути більше від кандидатів перед остаточним вибором», – йдеться в заяві телеканалу.

Правила нових дебатів будуть аналогічними до тих, що були під час обговорень між Трампом і Джо Байденом у червні цього року. Після тих дебатів Байден зіткнувся з тиском щодо зняття своєї кандидатури, і зрештою він ухвалив рішення не балотуватися на переобрання.

Варто зауважити, що раніше Трамп відмовився від участі у другому раунді дебатів із Гарріс, заявивши, що він «вже переміг» і звинуватив модераторів у несправедливості.

Нагадаємо, Зеленський розповів, що очікує від зустрічі з Камалою Гарріс.