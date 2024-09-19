Гарріс заявила про намір зустрітися із президентом Зеленським

Як пише Bloomberg, Камала Гарріс не відкидає можливості зустрічі із Зеленським

Кандидатка у президенти США від Демократичної партії та чинна віцепрезидентка Камала Гарріс планує наступного тижня зустрітися у Вашингтоні з Володимиром Зеленським. Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на обізнане джерело.

Подробиці майбутніх контактів, а також конкретної дати їх проведення не наводяться.

Нагадаємо, у лютому цього року межах Мюнхенської конференції з питань безпеки президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезиденткою Сполучених Штатів Америки Камалою Гарріс.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс у лютому 2022 року, за лічені дні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, відхилила запропоновану українською стороною ідею превентивних санкцій проти Москви. Про це йдеться у статті Саймона Шустера для газети Time.

Тим часом, ЗМІ повідомили, що кандидат від республіканців Дональд Трамп наступного тижня також може зустрітися з Зеленським. Це може відбутися під час візиту глави нашої держави до Сполучених Штатів, де він виступить на засіданні Ради безпеки ООН. Відповідаючи на запитання журналістів, чи планує він зустріч із Зеленським, Трамп сказав: «Напевно, так». Однак кандидат від Республіканської партії не розкрив жодних додаткових деталей щодо майбутньої зустрічі.